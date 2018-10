“L’arte della fuga” e “Mash” al Circolo del Cinema

Altri articoli in Cultura e spettacolo

Una lezione di vita impossibile da dimenticare con un messaggio forte e chiaro: “La mafia esiste ancora; si può sconfiggere ma per farlo, dato che si nutre del silenzio, dovete parlarne. Ricordate che il futuro siete voi, il futuro è quindi nelle vostre mani”.

Il tema della sicurezza sul lavoro entra nella programmazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado del comune di Lucca. Questo grazie al progetto "Sicuro!", un'iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla commissione consiliare speciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale e l'azienda Fabio Perini...

Protesi, esoscheletri, dispositivi di assistenza in materiali morbidi e deformabili per chi ha bisogno di compensare funzioni motorie perdute e ottenere una nuova autonomia di mobilità. È la soft robotics, la "robotica soffice", che in questi giorni è stata protagonista di un incontro alla Scuola IMT Alti Studi Lucca

Il fortunato ciclo di conferenze "L'arte degli altri", a cura di Paolo Bolpagni, arriva al suo quarto e ultimo appuntamento, che vedrà protagonista, venerdì 26 ottobre alle 17:30 nel Mezzanino della Fondazione Ragghianti, Emanuele Arciuli, celebre e affermato pianista, nonché grande collezionista e riconosciuto esperto di arte nativo-americana

La corsa e il cammino come sport, ma anche come dimensione spirituale. "Lucchese in cammino: viaggi solidali" è il titolo dell'incontro in programma questo venerdì, 26 ottobre, alle 19:45 nella Casermetta del Baluardo San Salvatore a Lucca

Saranno esposte dal 31 ottobre al 4 novembre al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione che in occasione del festival si trasforma in "Palazzo dell'Illustrazione", 17 delle 40 opere d'arte che la Fondazione bancaria cittadina ha acquistato alla tradizionale asta di solidarietà di Lucca Games per sostenere progetti legati principalmente al...