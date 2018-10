Cultura e spettacolo



L'autista di Falcone agli studenti: “La mafia è silenzio. Parlatene”

mercoledì, 24 ottobre 2018, 15:59

di barbara ghiselli

Una lezione di vita impossibile da dimenticare con un messaggio forte e chiaro: “La mafia esiste ancora; si può sconfiggere ma per farlo, dato che si nutre del silenzio, dovete parlarne. Ricordate che il futuro siete voi, il futuro è quindi nelle vostre mani”. Queste le parole di Giuseppe Costanza, che, questa mattina nella chiesa di San Francesco, durante l'iniziativa “Stato di abbandono” facente parte del progetto per la legalità , ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte del liceo del liceo scientifico Vallisneri, oltre a un gruppo di studenti delle classi terze che ha aderito al progetto Scuola e Volontariato – Liberamente e a un altro gruppo che si è occupato dell’accoglienza e delle riprese video.

Chi è Giuseppe Costanza? Era l'autista, uomo di fiducia e testimone diretto del lavoro di Giovanni Falcone e, dopo essere sopravissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, ha deciso di far conoscere nelle scuole e in alcuni incontri pubblici la figura del magistrato che lui ha seguito per otto anni (dal 1984 al 1992). Costanza, durante l'iniziativa, oltre a soffermarsi sulla vita di Falcone ha voluto anche far presente i difficili rapporti tra le istituzioni dello Stato e il magistrato stesso, sulle circostanze della strage e sulla gestione successiva della propria condizione di sopravvissuto. Come sopravissuto infatti Costanza non ha certo avuto una vita facile: vessato dalle istituzioni che aveva servito, isolato da personaggi popolari al di sopra di ogni sospetto, e strumentalizzato dai mezzi d'informazione, ha dovuto anche fare i conti con una macchina burocratica lenta e inefficiente. Durante l'incontro ha parlato della sua battaglia per il riconoscimento di alcuni diritti che fino ad allora non erano previsti per il personale civile della pubblica amministrazione e che ora appartengono a tutti. L'iniziativa è stata seguita con molto interesse dagli studenti presenti nell'auditorium che hanno partecipato attivamente all'incontro ponendo a Costanza molte domande tra le quali: “Come possiamo noi studenti combattere la mafia nella vita di tutti i giorni?”. “Si sente molto parlare del fenomeno del bullismo, – ha risposto Costanza – se voi siete a conoscenza di qualche situazione di questo tipo non dovete stare zitti ma parlarne con la preside e con i professori. La mafia è silenzio e solo parlando si può sconfiggere”.

Costanza ha poi ricordato che “La mafia è anche corruzione e cresce con la richiesta di favori quindi vi dico: andate avanti con le vostre capacità, siate dei cittadini onesti”. Ha sottolineato che: “La paura si deve affrontare, è normale averne ma è necessario superarla, altrimenti avremo sempre paura di tutto. Costanza ha poi continuato:” Io non voglio fare l'eroe ma desidero che cambi la società ed è per anche per questo che sono qui, per portare la mia testimonianza e fare capire alle nuove generazioni l'importanza di continuare a combattere la mafia”. Ha poi concluso dicendo: “Vedere persone come voi, attente e interessate all'argomento, fa ben sperare, è grazie a giovani così che la mafia non ha speranza di continuare ad esistere”.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Miur, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla provincia di Lucca, dal comune di Lucca e dall’associazione Libera.