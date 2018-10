Cultura e spettacolo



Le mura di Lucca: palcoscenico di un nuovo kolossal di Bollywood

lunedì, 8 ottobre 2018, 08:27

di barbara ghiselli

Statue antiche, gazebo, panchine bianche, tanti vasi con fiori colorati. Così si è presentata la cortina delle mura sopra il campo Balilla domenica (7 ottobre), lasciando sorpresi e incuriositi i numerosi passanti. Il motivo? Nel pomeriggio di oggi e durante la giornata di domani saranno girate in quel tratto di mura alcune scene del film bollywoodiano "Amour" di cui sono protagonisti due star del cinema indiano: Prabhas, uno dei più famosi attori di Bollywood tanto da essere il primo attore indiano ad avere una statua di cera nel museo di Madame Tussaud e Pooja Hedge, modella e attrice cinematografica. Nei giorni successivi le riprese si sposteranno in un altro punto delle mura e nel centro storico.



La colossale troupe è arrivata in città grazie alla casa di produzione cinematografica lucchese Odu Movies srl che, ancora una volta, permetterà di far conoscere Lucca e la Toscana ad un vasto pubblico internazionale. Lucca, infatti, non è la sola città toscana a essere stata scelta per il film, nei giorni scorsi la troupe era a Pisa e sono previste altre tappe e ciak tra Arezzo e Montecatini.



Ma qual è la trama del film? Come è facilmente intuibile dal titolo, si tratta di una storia d'amore ambientata in Italia alla fine degli anni '70 che narra l'incontro tra un chiromante (Prabhas) e una dottoressa (Pooja Hedge). Il tutto naturalmente in pieno stile musical come vuole la tradizione cinematografica indiana. Come finirà? Per saperlo dovremo attendere l'uscita prevista in tutto il mondo per il 2020. In attesa di quel momento, per Lucca si tratta già di un successo, visto che le è stata data un'ulteriore opportunità per essere conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.