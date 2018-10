Cultura e spettacolo



Lions, interessante convegno sulle DAT

martedì, 16 ottobre 2018, 10:35

Il Lions Club Lucca Host organizza per il giovedì 18 ottobre alle 18.30 presso la sede di Lucca di Confindustria Toscana Nord, in Piazza Bernardini 41, un interessante convegno dal titolo “Le DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento”, un approfondimento sulle normative, contenute nella Legge 22 Dic.2017 n.219, che regolamentano le volontà di ogni persona maggiorenne in vista di una situazione futura che potrà riguardarlo: “Ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari”.

L’argomento, di evidente attualità e di indubbio interesse pubblico, verrà trattato da eminenti relatori tra i quali il Prof. Francesco Paolo Luiso ed il Dott. Umberto Paradossi, che illustreranno i contenuti della legge e le sue implicazioni a livello giuridico e medico.

Il Convegno, aperto a tutta la cittadinanza, è stato inoltre accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Lucchesi.