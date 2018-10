Cultura e spettacolo



LU.ME. con TED per i giovani del territorio

lunedì, 29 ottobre 2018, 13:21

LU.ME. con TED per i giovani del territorio. Fra le iniziative "Orientagiovani" 2018-2019 del progetto LU.ME. rientra quest'anno un'importante collaborazione che coglie l'occasione del passaggio da Lucca di una delle iniziative più utili a livello internazionale per la diffusione della cultura e delle idee di valore: TEDxLucca.



Così, in vista del TEDxlucca in programma il 15 dicembre alla Chiesa dei Servi, LU.ME. collabora con l'organizzazione italiana per portare ancora nuovi contenuti ai giovani e giovanissimi del territorio nell'ambito delle iniziative di orientamento scolastico.

Il progetto "LU.ME. Metalmeccanica lucchese per il territorio", con il supporto di Confindustria Toscana Nord riunisce 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del territorio: A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec.

"Ti aspetto fuori.. nel mondo. Le emozioni di una scelta", scritto appositamente da Cataldo Russo responsabile della Formazione del Teatro del Giglio e dalla scrittrice Morena Rossi per Fascetti Associati, dopo il grande successo degli scorsi anni si fa conoscere anche da 850 ragazze e ragazzi delle terze medie di 8 scuole della provincia, mercoledì 7 novembre 2018 al Teatro del Giglio di Lucca. Anche quest'anno, per il numero elevato di adesioni, andrà in scena alle 9,45 e alle 11. I giovani riceveranno materiali utili per l'orientamento e informazioni sul TEDxLucca. Le scuole medie che partecipano sono: "Carducci", "Carlo Del Prete", "Leonardo da Vinci", "Custer de Nobili" di Lucca; "Piaggia" di Capannori; "Motto" di Viareggio; "Puccini" di Piano di Conca; "Jenco" di Viareggio.

Venerdì 16 novembre si terrà anche la nona edizione dell'iniziativa nazionale di Confindustria "PMI day", cui aderiscono le aziende del Progetto LU.ME. A.Celli, Fapim, Fosber, Gambini, Fabio Perini e Toscotec. La sera stessa alla pasticceria Regina, si terrà il secondo AperiTED, in cui saranno presentati i 9 speaker che parleranno il 15 dicembre alla Chiesa dei Servi.