"Lucchese in cammino: viaggi solidali": incontro nella Casermetta del Baluardo San Salvatore

mercoledì, 24 ottobre 2018, 09:24

La corsa e il cammino come sport, ma anche come dimensione spirituale. "Lucchese in cammino: viaggi solidali" è il titolo dell'incontro in programma questo venerdì, 26 ottobre, alle 19:45 nella Casermetta del Baluardo San Salvatore a Lucca. Protagonisti della serata, organizzata dalla Palestra Life, saranno Samantha Cesaretti e Josè Luis Stanghellini che racconteranno le loro esperienze di atleti, ma non solo. Samantha Cesaretti negli ultimi anni ha percorso la via Francigena da Lucca a Roma e il Cammino di Santiago di Compostela. Josè Luis Stanghellini è l'unico atleta al mondo ad aver percorso la Milano-San Remo sia a piedi che in bici ed è reduce dal Tor Del Geants.

L'evento è gratuito. A seguire si terrà un aperitivo/cena su prenotazione. Per info tel. 058391811. Il ricavato sarà devoluto all'associazione onlus "Gli Amici del Perù".