Cultura e spettacolo



Lucky” e “Fragole e sangue” al Circolo del Cinema

mercoledì, 3 ottobre 2018, 09:11

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.



Giovedì 4 ottobre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Lucky di John Carroll Lynch. Lucky è un ateo novantenne decisamente ben messo come salute fisica e mentale. È indipendente, vive solo e compie i suoi riti quotidiani con maniaca precisione. Non fa sconti a nessuno e dice a tutti quello che pensa, con imprecazioni degne di uno scaricatore di porto. Lucky è un Harry Dean Stanton emozionante. Un omaggio a un’icona del cinema, che ha attraversa da comprimario 60 anni di cinema per poi diventare il protagonista in pellicole importanti come Paris Texas di Wenders e “Una storia vera” di Lynch. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.



Lunedì 7 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il secondo appuntamento con la retrospettiva dedicata ai cinquant’anni dal 1968. Sarà presentato Fragole e sangue, il film manifesto della contestazione giovanile americana. Un’università è in subbuglio, perché un terreno sportivo sta per essere destinato a un campo di addestramento per le reclute nella guerra nel Sudest asiatico. Un biondino s’intrufola fra i contestatori per stare con una brunetta, feroce attivista, di cui si è innamorato. Film, a suo modo, mitico da ripensare a quasi 50 anni dalla sua realizzazione. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.



Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.