Lunedì alla Fondazione Banca del Monte Maria Luisa di Borbone raccontata da Nadia Verdile

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:49

La quinta edizione di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus verrà presentata con un open day speciale quanto la location che lo ospita. L’appuntamento è per martedì 16 ottobre alle ore 18 in Via dei Bacchettoni 17 a Lucca presso Mixi...

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:10

Il Puccini Museum - Casa natale di Giacomo Puccini domenica 14 ottobre alle 15,30 organizza Chi dice le bugie... finisce nei guai, un racconto animato tratto dall’opera di Gianni Schicchi. La Giornata Nazionale delle Famiglie - F@mu 2018 quest’anno propone il tema Piccolo ma prezioso, ben rappresentato dal museo Casa...

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:40

er fare il punto sullo stato dell'arte delle ricerche scientifiche in questo ambito, in questi giorni (fino a sabato 13 ottobre) nel campus di San Francesco si tiene la conferenza scientifica internazionale "The Blind Brain" (https://blindbrainworkshop.wildapricot.org), organizzata dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:06

Per gli appassionati, studiosi e ricercatori della fenomenologia legata agli oggetti volanti non identificati, questa domenica 14 ottobre a Querceta dalle ore 9:30 nella sala “Rodolfo Cope” presso Palazzo Pellegrini in via 1° Maggio, si terrà il secondo Convegno Ufologico Toscano

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:22

Il triennio ’68-’69-’70 vide la partecipazione di migliaia di studenti a scioperi, occupazioni, cortei, assemblee, a dibattiti ed iniziative di lotta che quasi ogni giorno si realizzavano negli istituti scolastici delle scuole medie superiori e nelle strade e nelle piazze di Lucca

giovedì, 11 ottobre 2018, 10:57

Nel dossier annuale di Terre des Hommes Flavia Piccinni racconta quel drammatico fenomeno che riguarda le baby miss e le baby modelle, tracciando un quadro inquietante del mondo della pubblicità e della moda italiana di cui sono protagonisti piccole ipersessualizzate trattate in modo inadatto che formano stereotipi e immaginario delle...