“Mektoub My Love” e “Qualcosa Nell’Aria” al Circolo del Cinema

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:48

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 11 ottobre eccezionalmente alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione Mektoub my love: canto uno il nuovo film di Abdellatif Kechiche. Amin, il protagonista del film, è uno sceneggiatore e un fotografo. La vita la guarda a distanza, ma a Sète la vita letteralmente lo sommerge: il corpo sensuale di Ophélie e delle mille ragazze che incontra in spiaggia, le serate in discoteca dove i corpi delle ragazze si mostrano senza ritegno ai suoi occhi e si fanno toccare, spogliare, desiderare. La macchina da presa di Kechiche asseconda il suo sguardo e i corpi – tutti esageratamente belli – per mostrare un’invasione incontrollabile della vita e della sessualità. Un inno alla libertà dei corpi del regista de “La vita di Adele”. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 15 ottobre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto, all’interno della retrospettiva dedicata al ‘68 si terrà la proiezione di Qualcosa nell’aria. Olivier Assayas ci propone un film che ci parla del maggio francese, delle lotte dei giovani parigini nei primi anni settanta, dei loro amori, della loro musica, dei loro conflitti, delle loro aspirazioni. Ha scritto Christian Raimo:” Amate Olivier Assayas perché racconta al cinema gli anni ’70 con una gioia e consapevolezza di sguardo gloriosa che nessun film italiano non solo non è stato capace di realizzare, ma non è capace di concepire”. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it