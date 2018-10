Cultura e spettacolo



Nannipieri: "Lucca è bellissima e morta come Ilaria del Carretto"

venerdì, 19 ottobre 2018, 10:55

"Lucca è bellissima e morta come Ilaria del Carretto" afferma il critico d'arte Luca Nannipieri, che mercoledì 24 ottobre, alle ore 17.30, presenta il suo libro "Il grande spettacolo dell'arte" (foto Luigi Polito), discutendone con Barbara Antoni, giornalista del Tirreno, e il professore Moreno Bruni, nell'incontro organizzato da Alessandro Dianda (www.luccacitta.net), presso la libreria LuccaLibri Caffè Letterario (Viale Regina Margherita, 113).

"Dopo Firenze, Lucca si contende con Siena e Arezzo la vetta della più bella città della Toscana - continua Nannipieri -. Per eleganza, decoro architettonico, quieto vivere e bellezza monumentale, Lucca stacca di varie grandezze la mesta Pisa, la sofferente Livorno, l'invisibile Grosseto, la graziosissima Pistoia, le sonnolenti Massa e Carrara, l'operosa Prato. Ma la sua placida bellezza è anche la sua galera. Cammini per Lucca e ti rendi conto che è mirabilmente splendida e terribilmente ferma, proprio come Ilaria del Carretto, che staresti ore a vederla, ma non vorresti mai essere lei, muta e defunta nella sua preziosissima immortale grazia. Vorresti quasi strattonarla, agitarla, per non accettare la sua marmorea morte, così come vorresti strattonare, scuotere la staticità di Lucca. Per amore, soltanto per amore, le città vanno scosse, disturbate con la nostra contemporaneità, non soltanto custodite o accarezzate come facciamo davanti al capolavoro funebre a Ilaria realizzato da Jacopo della Quercia".

Luca Nannipieri, critico d'arte, scrive su Panorama e Il Giornale. Sua la rubrica al Caffè di UnoMattina, su RaiUno, da cui la RAI ha tradotto il libro "Bellissima Italia". L'ultimo suo volume "Il grande spettacolo dell'arte", già in ristampa, viene presentato in varie città italiane (Venezia, Bari, Milano, Siracusa, Firenze, Pisa, Lucca, Prato, Lodi), in luoghi esclusivi come il Four Seasons Luxury Hotel di Milano.