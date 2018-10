Omaggio al flauto traverso e la musica di Bach rivista da sei compositori a Boccherini Open

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:56

Disponibili da oggi al Teatro del Giglio i biglietti gratuiti per assistere alla “Prima” delle Conversazioni in San Francesco, venerdì 5 ottobre alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco. Il costituzionalista Michele Ainis darà il via alla rassegna con un incontro introduttivo che ha per titolo quello dell’intero ciclo:...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 09:11

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 2 ottobre 2018, 22:39

Oggi, 2 ottobre 2018, a Milano nel corso dei lavori del VI Meeting Nazionale della Società Italiana per la Promozione della Salute, è stato premiato un gruppo di lucchesi. Il premio per il miglior contributo di ricerca, consegnato al giovane autore referente, il Dr. Marcello Pacitti, ha per titolo “Violenza...

martedì, 2 ottobre 2018, 16:28

Al cinema" una selezione di grandi classici del cinema di tutti i tempi, in nuove edizioni restaurate. "Classici restaurati in prima visione è il nostro motto – dichiara Andrea Peraro della Cineteca di Bologna – a significare la novità di queste nuove versioni e l'importanza fondamentale di poter vedere (o...

martedì, 2 ottobre 2018, 15:40

Incontri con grandi interpreti, la scoperta di autori di ogni tempo e di generi diversi, da Boccherini a De Andrè, l'avvicinamento agli strumenti musicali e alla storia della musica. Questo e molto altro nel programma di "Musica ragazzi", la stagione di eventi e concerti che l'Associazione Musicale Lucchese da anni...

martedì, 2 ottobre 2018, 14:12

Imparare a dialogare è importante, specialmente in una società che tende alla spersonalizzazione e che vede i nuclei familiari sempre più in crisi. Proprio per questo, le associazioni Luna e Club La Bohème hanno organizzato il primo di una serie di incontri per sensibilizzare le persone sul tema della violenza...