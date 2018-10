Paolo Bolpagni e Valdo Spini alle "Conversazioni in San Francesco"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 13 ottobre 2018, 13:19

Prenderà il via giovedì 18 ottobre la terza edizione del Lucca Tango Festival organizzato dall'Associazione Movimento Tango sotto la direzione artistica di Stefano Fava e con il patrocinio del comune di Lucca, della Regione Toscana e dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia

sabato, 13 ottobre 2018, 12:34

Grande partecipazione al convegno “Il paziente disfagico: disturbi e trattamento dei disturbi della deglutizione" che si è svolto oggi nel complesso di San Micheletto a Lucca con l’organizzazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest ed in particolare della struttura di Otorinolaringoiatria di Lucca, con il contributo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed...

sabato, 13 ottobre 2018, 10:06

QMI Stardust riporta in sala Halloween – La notte delle streghe solo per tre giorni, dal lunedì 15 a mercoledì 17 ottobre, il classico di John Carpenter datato 1978 nella versione restaurata e rimasterizzata creata per festeggiare l’anniversario in tutto il mondo

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:41

E' aperto a tutto il pubblico interessato l'incontro in programma lunedì 14 ottobre con inizio alle 15,00 presso l'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e specificatamente pensato come momento di approfondimento per a docenti e studenti delle Scuole superiori che vedrà protagonista la figura di Maria Luisa di...

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:49

La quinta edizione di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus verrà presentata con un open day speciale quanto la location che lo ospita. L’appuntamento è per martedì 16 ottobre alle ore 18 in Via dei Bacchettoni 17 a Lucca presso Mixi...

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:10

Il Puccini Museum - Casa natale di Giacomo Puccini domenica 14 ottobre alle 15,30 organizza Chi dice le bugie... finisce nei guai, un racconto animato tratto dall’opera di Gianni Schicchi. La Giornata Nazionale delle Famiglie - F@mu 2018 quest’anno propone il tema Piccolo ma prezioso, ben rappresentato dal museo Casa...