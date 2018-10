Cultura e spettacolo



Photolux, il direttore Stefanelli a Palermo per l’inaugurazione della mostra #18Esplorazioni

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:19

Nuova importante collaborazione per Enrico Stefanelli di Photolux. Il direttore della biennale lucchese di fotografia è stato infatti invitato a inaugurare la mostra “#18Esplorazioni Nuove mappe per la fotografia”che si sta tenendo a Palermo in questi giorni. Il progetto porta la firma di Égliselab, una fucina creativa per giovani artisti palermitani, che da oltre due anni lavora nel campo delle arti visive.

Stefanelli è stato scelto per l’inaugurazione della mostra per l’importante ruolo svolto nel promuovere i fotografi emergenti anche a livello internazionale.