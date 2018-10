Cultura e spettacolo



Prestigioso riconoscimento per il direttore della Fondazione Ragghianti

martedì, 16 ottobre 2018, 10:03

Nel pomeriggio di giovedì 18 ottobre, durante la solenne cerimonia prevista nel Palazzo dell'Arte dei Beccai in via Orsanmichele a Firenze, Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca, sarà ufficialmente proclamato dalla Presidente Cristina Acidini Accademico d'Onore dell'Accademia delle Arti del Disegno, la più antica del mondo, fra i più prestigiosi sodalizi esistenti in campo artistico. La sua elezione è avvenuta il 18 settembre scorso da parte del Collegio dei Professori delle Arti del Disegno riunito in seduta plenaria, in considerazione dei meriti e risultati raggiunti interdisciplinarmente nella sua attività di studioso e organizzatore culturale.

Paolo Bolpagni, bresciano, dal 2016 direttore della Fondazione Ragghianti (già alla guida della Collezione Paolo VI - arte contemporanea, vincitore nel 2013 del Premio Sulmona per la storia dell'arte), è, non ancora quarantenne, tra i più giovani Accademici d'Onore (titolo che consente di fregiarsi del titolo di "Professore"). Fra i più noti Accademici d'Onore dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze figurano il regista Franco Zeffirelli, gli architetti Renzo Piano, Mario Botta, David Chipperfield, Richard Rogers e Vittorio Gregotti, gli artisti Daniel Buren e Giuseppe Penone, l'attore Adrien Brody, gli studiosi Antonio Paolucci, Salvatore Settis, Paolo Matthiae, François Burkhardt, Carlo Sisi e Lara Vinca Masini.

Paolo Bolpagni, ricevendo la notizia della propria elezione, ha espresso emozione e gratitudine nei confronti del Collegio dei Professori delle Arti del Disegno, che lo ha voluto fregiare di un così alto riconoscimento, impegnandosi a proseguire il proprio impegno prefessionale con ulteriore senso di responsabilità e determinazione.

Alberto Fontana, presidente della Fondazione Ragghianti, ha manifestato il proprio orgoglio e quello di tutta la Fondazione per questo importante raggiungimento conseguito dal direttore Bolpagni.

L'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze: un po' di storia

L'Accademia delle Arti del Disegno ha avuto origine dalla Compagnia di San Luca, formata nel 1339 tra gli artisti fiorentini per "sovvenire così nelle cose dell'anima, come del corpo, a chi, secondo i tempi, n'avesse bisogno". Era una confraternita che vide iscritti, tra gli altri, Benozzo Gozzoli, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, quando ancora, secondo gli statuti medievali, i pittori erano immatricolati all'Arte dei Medici e degli Speziali, mentre gli scultori e gli architetti figuravano tra i membri dell'Arte dei Maestri di Pietra e di Legname.

"Cascata la Compagnia del tutto et quasi finita", si deve a Giorgio Vasari l'idea di formare una nuova Accademia e Compagnia, emancipata dallo spirito artigianale e garante del valore intellettuale dell'attività artistica. Per realizzare il suo progetto, nel 1562 Vasari coinvolse Zaccaria Faldolfi, il Bronzino, Francesco da Sangallo, Bartolomeo Ammannati, Vincenzo de' Rossi e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio. Ne parlò poi con il duca Cosimo I de' Medici e, "pregatolo a volere così favorire lo studio di queste nobili arti", "lo trovò tanto disposto ad aiutare e favorire questa impresa, quanto più non arebbe saputo desiderare".

Fu quindi formulato il testo dei nuovi capitoli dell'Accademia e Compagnia dell'Arte del Disegno, che fu approvato dalla corte medicea il 13 gennaio 1563. La prima riunione dell'Accademia avvenne il 31 gennaio 1563. In quell'occasione Cosimo I fu riconosciuto "principe e Signor Nostro e Capo di tutti", mentre Michelangelo fu proclamato "Padre e Maestro di queste tre Arti". Negli anni seguenti, Cosimo I colse ripetutamente la possibilità di sopraintendere alla produzione del nuovo qualificato sodalizio artistico.