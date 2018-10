Cultura e spettacolo



Puccini e la sua Lucca, il "Mozart Gala" chiude la stagione orchestrale: si annuncia anche l'evento di capodanno al Giglio

venerdì, 26 ottobre 2018, 12:06

Un grande concerto per chiudere al meglio la stagione 2018 dell’Orchestra Filarmonica di Lucca. Lunedì 29 ottobre (dalle 21,15) alla chiesa di San Giovanni torna, infatti, l’attesissimo appuntamento con il MozartGala, l’avvenimento che ogni anno richiama centinaia di appassionati del genio di Salisburgo. L’appuntamento rappresenterà anche l’occasione propizia per presentare al grande pubblico gli eventi in programma per il prossimo 31 dicembre: ancora una volta, infatti, il Puccini e la sua Lucca Festival animerà la notte di Capodanno al Teatro del Giglio. Inoltre, il concerto servirà per sostenere la raccolta fondi del Centro missionario diocesano della Caritas di Lucca, impegnato con diversi progetti di solidarietà in Africa.

Sul palco salirà l’Orchestra sinfonica città di Grosseto (i cui membri fanno parte stabilmente dell’Orchestra Filarmonica di Lucca), diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo. Una performance, quella del prossimo lunedì sera, che verrà arricchita da un gioiello di rara bellezza: l’esibizione al pianoforte di Wang Congyu. L’Orchestra si cimenterà dunque con alcuni dei capolavori classici tratti dal repertorio del grande musicista, come il concerto per Pianoforte e Orchestra n.23 in La Maggiore KV 488 e la Sinfonia n. 39 in Mi Bemolle Maggiore KV 543. L’ingresso all’evento sarà del tutto libero per i residenti nella Provincia di Lucca, anche grazie allo storico sostegno da parte della Fondazione Bml ed alla nuova prestigiosa sponsorizzazione da parte di Cadenza Piano foundation.

"Siamo lieti - commenta Andrea Colombini, Presidente e direttore artistico del Festival - di poter chiudere la stagione 2018 con un grande concerto che dedichiamo alla città di Lucca e che ci servirà per poter presentare al pubblico il nostro decimo Veglione - Cenone di San Silvestro - per il sesto anno consecutivo ospitato dal Teatro del Giglio, con la sponsorizzazione di Cadenza Piano Foundation. La serata sarà dedicata interamente a Mozart che da sempre, Puccini a Parte, è stato il vero filo conduttore dei nostri moltissimi eventi: egli rimane per me la colonna imprescindibile della musica di ogni tempo.”

INGRESSO LIBERO E GRATUITO PER I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI LUCCA

per il restante pubblico: INGRESSO UNICO €20

Prenotazione posti a sedere: 340 8106042

