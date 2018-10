Cultura e spettacolo



Puccini Museum: bilanci positivi e voglia di crescere

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:34

di andrea salerno

Il Puccini Museum sta diventando, grazie al prezioso lavoro della Fondazione, una realtà in costante crescita che valorizza il turismo in lucchesia. I dati consuntivi, registrati fino al 31 agosto 2018, presentano importanti passi in avanti in confronto a quelli dello stesso periodo del 2017. I visitatori della casa natale del Maestro, tra cui sono presenti ospiti illustri come Uto Ughi, Rupert Everett e Lura Morante, sono 29 mila 549, ovvero il 7,81 per cento in più rispetto a quelli dello scorso anno. A testimonianza del grande interesse culturale del museo, sono più di mille gli alunni lucchesi che lo hanno visitato grazie al primo programma strutturato di visite didattiche. Anche la villa Puccini di Viareggio, rimasta aperta tutti i sabati da maggio a settembre, ha fatto registrare 815 presenze, per un incasso che è andato a sfiorare i 2 mila euro.

“Siamo soddisfatti dei risultati di questi primi 8 mesi del 2018 – ha esordito il direttore della fondazione Puccini, Massimo Marsili -. Abbiamo avuto un aumento degli incassi complessivi dell'1,3 per cento e contiamo di poter migliorare questo dato. Il book-shop ha registrato una sostanziale tenuta con un – 0,75 per cento rispetto all'anno passato. Vorrei far notare che il turismo nei mesi estivi è di minor qualità rispetto, ad esempio, a quello di settembre ed ottobre in cui c'è un aumento delle visite e della spesa. Lucca ha bisogno di turismo di qualità, poiché ha una ricaduta benefica sulla intera economia cittadina”.

Per ciò che concerne l'attività promozionale di Lucca città di Giacomo Puccini, il 2018 ha visto la fondazione impegnata in molte attività, sia in ambito nazionale che internazionale. In Italia si sono svolti due eventi a Brescia e a San Sepolcro, all'estero, invece, a Nagasaki, a Pechino e ad Hammelina, in Finlandia, città natale del compositore Sibelius. Il 26 ottobre, infine, la fondazione Puccini presenzierà al convegno ICOM Italia, per un confronto sulla strategia di comunicazione social delle case natale dei vari artisti.

“Queste attività ci consentono di avere visibilità e ci rendono appetibili anche a livello mondiale. Così facciamo conoscere la città e siamo sempre più rinomati e legittimati. Nel 2019 si stima che le opere Pucciniane saranno inscenate in ben 157 città diverse, per un totale di 1453 recite: dunque, vorremmo stringere rapporti con i teatri che rappresentano Puccini, in modo da promuovere ancora di più la fondazione. – ha dichiarato il responsabile delle relazioni esterne, Luigi Viani -”.

“I numeri, come avrete notato, sono molto positivi, soprattutto per l'alto numero di giovani che hanno visto il museo. Lucchesi nel Mondo, essendo parte della fondazione Puccini, mette al centro e promuove le varie attività di quest'ultima, usando le sue sezioni come teste di ponte. A breve ci recheremo a Brasilia per far conoscere attraverso degli incontri Puccini e la sua città natale – ha affermato Ilaria Del Bianco, presidente di Lucchesi nel Mondo -”.

La fondazione, inoltre, ha rinnovato importanti collaborazioni con il Lucca Film Festival, Lucca Classica, con il Festival Puccini di Torre del Lago, con la fondazione Ragghianti e con il teatro del Giglio per la realizzazione delle Cartoline Pucciniane.

Da ultimo durante il suo intervento, il sindaco Alessandro Tambellini, oltre a evidenziare le possibilità di sviluppo e gli apprezzamenti incassati all'estero, ha spiegato che per migliorare ed innovare il museo, risulterà fondamentale la sentenza sul contenzioso risalente al 2014 sui diritti d'autore tra la fondazione Puccini e la casa Ricordi, in cui è in ballo un risarcimento di circa 1 milione e 300mila euro. Se la sentenza, prevista per la primavera del 2019 sarà favorevole, quel denaro fornirebbe grandi possibilità di sviluppo.