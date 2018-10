Cultura e spettacolo



Restaurato il dipinto "Deposizione della croce" dell’“omino” lucchese

sabato, 20 ottobre 2018, 13:39

di giulia del chiaro

Dopo mesi di lavoro le operazioni di restauro, cominciate lo scorso aprile, si sono concluse con il ripristino del dipinto Deposizione della croce, del pittore lucchese, vissuto tra seicento e settecento, Giovan Domenico Lombardi, conosciuto con il soprannome di “omino”, raggiungendo un nuovo ed importante traguardo all’interno del progetto, di recupero delle opere d’arte, promosso da Fondazione CittàItalia in collaborazione con il comune di Lucca.

L’attività di risanamento, svolta nel laboratorio del restauratore lucchese, Massimo Bonino, è stata possibile grazie al finanziamento ottenuto con il progetto di collaborazione, tra la città e la fondazione CittàItalia, che si rivolge ad attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

Il dipinto, appartenente alla chiesa di San Michele di Moriano, è un’opera risalente ai primi del settecento e raffigura, appunto, la deposizione della croce “di un’artista – ha spiegato Bonino – che spesso viene ignorato, ma che costituisce uno dei capisaldi del patrimonio artistico italiano settecentesco.” Il restauratore ha poi proseguito nell’illustrazione degli interventi che la tela ha richiesto, spiegando come lo stato di conservazione dell’opera abbia reso indispensabile liberare il dipinto da vecchi interventi fatti di toppe e stuccature visibili sul colore. “Un’opera di restauro di grande importanza – ha sottolineato la storica d’arte, Paola Betti – dato che Lombardi è stato il pittore più importante attivo a Lucca nella prima metà del settecento con committenti illustri, come note famiglie lucchesi, oltre alle molte opere commissionate dalla chiesa”. Infatti dell’autore, al di là dell’opera restaurata, esistono molte altre tele in diverse collezioni private e palazzi della città tra cui la stessa sede comunale di Palazzo Orsetti.

L’inaugurazione del restauro, avvenuta questa mattina nell’Oratorio di San Giuseppe (Piazza Antelminelli), con un sottofondo musicale eseguito da una studentessa dell’istituto Boccherini, tratto da due opere di Bach, contemporaneo di Lombardi, sarà seguita dal ritorno dell’opera, entro la prossima settimana, nella chiesa di San Michele di Moriano.

“Ogni opera d’arte è ispirata dalla fede e continua ad ispirare” con questa affermazione l’arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, ha sottolineato l’importanza e l’intento di fare della cattedrale lucchese un punto di incrocio e di rinnovamento dell’arte e della cultura contemporanea. Lo stesso sindaco, Alessandro Tambellini, ha messo in luce come il nostro patrimonio artistico, diffuso sul territorio lucchese, richieda un’attenzione costante per la sua conservazione facendo della collaborazione con la Fondazione CittàItalia un punto cardine per la città e per il recupero di opere lucchesi di rilievo.

A conferma delle parole del sindaco e dell’arcivescovo è intervenuto il presidente della Fondazione CittàItalia, Alberto Improda, rinnovando il desiderio di proseguire la collaborazione con la città nella speranza che, la sintonia già ottenuta, possa tramutarsi in un rapporto lungo e sempre più intenso che permetta di restituire, alla cittadinanza, opere dal grande valore artistico ed identitario.