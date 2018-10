Cultura e spettacolo



Riprendono le proiezioni del Cineforum Ezechiele a Lucca. Martedì 9 ottobre Il sacrificio del cervo sacro

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:06

Riprendono martedì 9 ottobre le proiezioni del Cineforum Ezechiele 25.17 a Lucca con i due canonici appuntamenti del martedì al Cinema Astra e del mercoledì all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il film di apertura di martedì 9 all'Astra è Il sacrificio del cervo sacro diretto dal regista Yorgos Lanthimos, sulla scia di maestri quali Kubrick e Hanecke, e interpretato da due star quali Nicole Kidman e Colin Farrell. Mercoledì 10 è invece la volta di un classico del cinema italiano, La ragazza della valigia di Valerio Zurlini, interpretato da Claudia Cardinale cui è dedicato un breve ciclo di proiezioni.

Di seguito tutto il programma del mese:



Martedì 9 ottobre 2018 ore 21.30Cinema Astra Lucca – Prime visioni IL SACRIFICIO DEL CERVO SACROdi Yorgos Lanthimos – Usa/Gb/Irl, 2017– 121' con Colin Farrell, Nicole Kidman, Raffey CassidyIl Sacrificio del cervo sacro, diretto da Yorgos Lanthimos (The Lobster), vede protagonista Steven (Colin Farrell), un famoso chirurgo cardiotoracico. Insieme alla moglie Anna (Nicole Kidman) e ai loro due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic), vive una vita felice e ricca di soddisfazioni.Un giorno Steven stringe amicizia con Martin (Barry Keoghan), un sedicenne solitario che ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice.Come in The Lobster, non ci sono "buoni" né innocenti nell'universo di Yorgos Lanthimos, qui alle prese con un passo ambizioso della propria carriera, nel tentativo di far sua l'eredità di Kubrick e Haneke e spingersi oltre.

Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del Monte di LuccaClaudia Cardinale, 80 anni di una divaLA RAGAZZA CON LA VALIGIAdi Valerio Zurlini – Italia, 1961– 113' con Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Romolo ValliAida è una ballerina dal passato burrascoso. Lorenzo è uno studente serio e di buona famiglia. Nonostante tutto congiuri contro la possibilità di una loro unione, Lorenzo decide di invitare Aida a raggiungerlo a Parma, dove si accolla anche il suo mantenimento. Il professore di matematica di Lorenzo, sacerdote, cerca di impedire la relazione tra i due. Buona sceneggiatura per un film in cui Zurlini indaga l'ambiente provinciale e ci dà uno spaccato pungente e non superficiale di moralismo italiano. Un piccolo capolavoro.



Martedì 16 ottobre 2018 ore 21.30Cinema Astra Lucca – Prime visioni PARIGI A PIEDI NUDIdi Dominique Abel, Fiona Gordon – Francia/Belgio, 2016 – 84' con Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del Monte di LuccaChiesa di San Francesco LuccaEvento speciale in memoria di Riccardo BeruttoDIARIO DI UNA DONNA PERDUTAdi Georg W. Pabst – Germania, 1929 – 90' con Louise Brooks, Joseph RovenskyIn collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Associazione Domenico di Lorenzo

Martedì 23 ottobre 2018 ore 21.30Cinema Astra Lucca – Prime visioni DON'T WORRYdi Gus Van Sant – Usa, 2018 – 113' con Joaquin Phoenix, Rooney Mara

Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del Monte di LuccaClaudia Cardinale, 80 anni di una divaLA VIACCIAdi Mauro Bolognini – Italia, 1961– 103' con Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Romolo Valli

Martedì 30 ottobre 2018 ore 21.30Cinema Astra Lucca – Prime visioni A QUIET PASSIONdi Terence Davies – Gb, 2017– 125' con Cynthia Nixon, Emma Bell, Rose Williams