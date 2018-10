Cultura e spettacolo



Sabato Agata Minnocci e Veronica Tripodi al "Boccherini"

venerdì, 26 ottobre 2018, 11:30

Terminano con il recital delle giovani pianiste Agata Minnocci e Veronica Tripodii concerti degli allievi dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, che grande spazio hanno avuto, come ogni anno, nel calendario della stagione Open del conservatorio.

Minnocci e Tripodi si esibiranno sabato 27 ottobre, alle 18, sul palco dell’auditorium dell’istituto. Ad aprire il programma sarà Tripodi con la Partita n.2 in Do minore BWV 826 di Johann Sebastian Bach. A seguire, il Waldszenen op. 82 di Robert Schumann. Dopo l’intervallo, Minnocci esordirà con Joseph Haydn e la Sonata in mi minore Hob. XVI: 34. Il programma proseguirà con 8 Lyric Pieces, op.12 di Edvard Grieg e Images I di Claude Debussy.

Agata Minnocci ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di cinque anni sotto la guida del professor Giorgio Fazzi. Frequenta il Triennio all'Istituto Musicale "L. Boccherini". Si è esibita in occasione di numerose manifestazioni a Lucca, Pisa e Firenze, sia come solista che in formazioni cameristiche. Ha ricevuto molti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, fra cui il Terzo Premio e un premio speciale alla VIII edizione dell’International Competition Chopin Golden Ring in Slovenia e nel 2014 una borsa di studio assegnata dall'Accademia Pianistica "Sonja Pahor" di Lucca.

Veronica Tripodi frequenta il primo anno di biennio di pianoforte con il Professor Fazzi e ha già all'attivo numerose collaborazioni. Ha partecipato a esibizioni di duo pianistico alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e alle performance artistiche dell’ISSM “L. Boccherini”. Ha collaborato con varie istituzioni in qualità di pianista accompagnatrice.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.