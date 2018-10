Cultura e spettacolo



Scuola MADE: presenta la quinta edizione nel locale di un ex studente

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:49

La quinta edizione di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus verrà presentata con un open day speciale quanto la location che lo ospita.

L’appuntamento è per martedì 16 ottobre alle ore 18 in Via dei Bacchettoni 17 a Lucca presso Mixi Gastropub, il locale aperto qualche mese fa da Massimo Pacini, un giovane chef e imprenditore che Scuola MADE la conosce molto bene dal momento che è stato uno degli studenti della prima edizione.

“Ho sempre amato la cucina – racconta Massimo –, così terminato il liceo mi sono iscritto a Scuola MADE, che mi ha fornito una preparazione a 360 gradi sul settore della ristorazione: dalla preparazione delle ricette a quella dei menù fino agli aspetti legati al management, come gestione dei costi e contabilità, ovvero i lati meno appetitosi e indigesti eppure altrettanto essenziali per chi vuole fare questo mestiere. Lo so bene ora, che ho aperto un locale tutto mio. E poi altrettanto importante ovviamente l’esperienza sul campo, ovvero la gavetta ai fornelli: grazie al Career Service di Fondazione Campus ho avuto l’opportunità di fare uno stage al Ramada Hotel and Suites Ajman di Dubai, che mi ha aperto indubbiamente altre porte e tra queste Londra, da dove è partito il concept del mio locale.”.

La ricetta del successo di Scuola MADE, confermata dall’alto tasso di occupazione – l’81% - a 6 mesi dal termine degli studi, sta proprio nell’alternare teoria e pratica: sei mesi di lezioni frontali tenute da docenti universitari e professionisti del settore dell’ospitalità, laboratori e incontri e un’esperienza di stage curriculare in Italia e all’estero in partnership con strutture di prestigio e ristoranti stellati.

Da quest’anno inoltre il corso, che rientra nel più ampio progetto “Made in Capannori”, può vantare anche il riconoscimento della figura professionale da parte della Regione Toscana, un’ulteriore conferma dalla validità di questa offerta formativa.

La serata di presentazione del corso è aperta a tutta la cittadinanza e in particolare ai ragazzi e ai loro genitori. Per questioni logistiche è necessario confermare la propria partecipazione inviando una mail all’indirizzo info@scuolamade.it o telefonando allo 0583 333420.