Successo per la mostra "Giocando con i testi musicali"

lunedì, 29 ottobre 2018, 13:18

Grande successo per la II edizione della Mostra-Laboratorio Giocando con i testi musicali, svoltasi dal 22 al 26 ottobre presso la sede del Centro studi Luigi Boccherini. Splendida la risposta dei ragazzi, che hanno preso confidenza con le fonti musicali ascoltando con attenzione e giocando con entusiasmo. -Come si scopre la data di una stampa musicale del passato, se questa non è esplicitamente datata? -Come si riconosce un manoscritto autografo e come lo si distingue da una copia? I ragazzi con prontezza e spirito d’osservazione sono riusciti a scoprirlo attraverso delle carte da gioco contenenti gli indizi necessari per districarsi tra i materiali della mostra. La mostra, ideata e diretta da Marco Mangani, ha ricevuto l’adesione di 5 scuole, per un totale di 15 classi e 336 studenti.

Quest'anno abbiamo proposto loro anche un'esperienza d'ascolto. Risultato: grande entusiasmo.

Un ringraziamento particolare alle insegnanti che hanno accompagnato gli allievi contribuendo in modo decisivo al loro coinvolgimento e all’Ufficio scolastico regionale, per la preziosa collaborazione nel coinvolgimento delle scuole.

Adesso, appuntamento a Lucca Comics & Games, dal 31 ottobre al 4 novembre presso la Sala Incontri The Bit District, Casermetta San Donato con POP700. La musica del Settecento non è solo una faccenda per specialisti e appassionati. Bach, Mozart, Boccherini sono presenti in tutte le manifestazioni della cultura contemporanea, dai fumetti agli spot pubblicitari, dal cinema ai cartoni animati. Spesso però i riferimenti e le citazioni sfuggono totalmente agli spettatori che colgono soltanto l’ironia o la forza caratterizzante di suoni che appartengono al passato. Attraverso la mostra, gli audiovisivi e alcuni eventi dal vivo, POP700 si propone di stimolare e appagare la curiosità del pubblico portandolo alla scoperta dei compositori e dei brani musicali utilizzati dalla creatività dei nostri giorni. Chi avrebbe mai immaginato, per esempio, che il pirata Hector Barbossa fosse un appassionato ascoltatore della musica di Mozart? Oppure che un ribaldo come Dandy Roll, antagonista di Corto Maltese, dedichi i suoi momenti di relax all’ascolto di una Passacalle di Luigi Boccherini? La mostra consente inoltre di scoprire come i testi musicali del passato possano divenire un divertente gioco di investigazione per i ragazzi. Nei microcineforum, destinati a grandi e piccini, scopriremo la passione dei cartoni animati per la musica classica, mentre i due eventi musicali dal vivo ci proporranno musiche del Settecento in appositi arrangiamenti dalle sonorità tutte moderne. POP700 è un’iniziativa organizzata dal Centro studi Luigi Boccherini (www.luigiboccherini.it).

Questi gli appuntamenti

venerdì 2 novembre

Microcineforum - Musica e cartoni animati

14.15-15.00 Mozart e i Simpson con Marco Mangani

sabato 3 novembre

Microcineforum- Musica e cartoni animati

11.00-11.45 Minuetto (im)perfetto. Boccherini e l’animazione con Marco Bellano, in

collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,17

17.15-18.00 Music Land con Marco e Tommaso Mangani

domenica 4 novembre

Evento musicale

10.15-11.00 SaxoBach con Giovanni Uscidda

17.15-18.00 Electric Minuet con Alberto Barsi