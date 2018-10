Cultura e spettacolo



Tata Day e Mercatino delle Mamme: doppio evento per le mamme lucchesi

lunedì, 29 ottobre 2018, 10:39

Cerchi una tata per i tuoi bambini? Hai la casa piena di loro vestiti/scarpe/giochi/accessori che non utilizzano più e che non sai più dove mettere? Nessun problema! Lucca Kids, il primo portale per le famiglie di Lucca e provincia, e l'agenzia di eventi Incanto Party organizzano il 10 e l'11 novembre un doppio appuntamento per venire incontro alle principali esigenze delle mamme lucchesi.

TATA DAY

A grande richiesta, torna il " Tata Day": l'appuntamento è sabato 10 novembre alle ore 18 nella Sala Eventi di Incanto (via di Romana, 750, Arancio – Lucca): sorseggiando un aperitivo, le mamme e i papà avranno un'occasione unica per incontrare più aspiranti baby sitter in una volta sola e le tate potranno farsi conoscere e magari trovare un lavoro.

Cinque minuti di chiacchiere con ogni tata, per farsi rapidamente una prima impressione e valutare poi un successivo contatto con quelle ritenute più idonee.

I bimbi possono partecipare: ci saranno animatrici dedicate a intrattenerli mentre le mamme e i papà saranno impegnati a conoscere le tate, sorseggiare un aperitivo e, perché no?, divertirsi!

Il costo di partecipazione all'incontro/aperitivo è di 5 euro, gratis per i bambini.

L'evento è su prenotazione: entro e non oltre il 5 novembre, le aspiranti baby sitter devono inviare il proprio curriculum con foto in jpg a incantoparty@gmail.com. Le mamme e i papà devono comunicare la propria partecipazione entro l'8 novembre alla stessa email: incantoparty@gmail.com.

MEMA, il Mercatino delle Mamme

Vestiti usati, ma anche scarpine, giochi, libri, e accessori. Domenica 11 novembre nella Sala Eventi di Incanto c'è il MEMA, il primo mercatino delle mamme lucchesi. Perché nulla si distrugge e tutto si riusa!

Non solo abbigliamento: al mercatino si potranno trovare giochi e libri per bimbi, passeggini, accessori per neonati, abiti prémaman tanto altro. Insomma, tutto quanto serve in famiglia, in ottimo stato, pronto per essere ceduto e "adottato" in altre case. E mentre i grandi fanno acquisti, i bambini possono divertirsi con truccabimbi e palloncini.

L'ingresso al mercato per chi vuol venire a curiosare (e/o fare acquisti) è libero e gratuito per grandi e piccini.

Il mercatino resterà aperto per tutta la giornata, dalle 10 alle 19.

La quota di partecipazione per le mamme interessate a mettere in vendita le cose che non utilizzano più è di 20 euro. Ciascuna di loro avrà un tavolo sul quale potrà allestire il proprio angolino di vendita.

Per iscriversi, inviare una email a incantoparty@gmail.com entro il 30 ottobre.