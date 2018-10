Cultura e spettacolo



Tecnologia e cultura per rilanciare l'Italia: al via LuBeC 2018

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:49

di andrea salerno

Una due giorni dedicata alla cultura ed al confronto tra i vari soggetti che la promuovono e la valorizzano: questa sarà la 14^ edizione di LuBeC, organizzata da Promo PA. “Patrimonio Culturale, risorsa d'Europa”, questo sarà il tema cardine della manifestazione che si svolgerà il 4 e 5 ottobre presso il Real Collegio di Lucca.

“LuBeC è diventato un appuntamento consolidato a livello nazionale – ha esordito il sindaco, Alessandro Tambellini -. Durante questo evento si lavora per migliorare il nostro paese, poiché la cultura ha delle ricadute importanti sul benessere della collettività. Per promuovere e far crescere il territorio c'è bisogno dell'aiuto di tutti, soltanto così si potranno avere dei buoni risultati”.

Dopo il sindaco, ha preso la parola il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, che ha ribadito l'importanza dei temi trattati da LuBeC ed ha sottolineato come la fondazione sia da sempre una convinta sostenitrice dell'evento.

Il denso programma di questa edizione, in cui sono previsti numerosi laboratori, seminari e convegni, si focalizzerà sul ruolo della cultura, anche a livello europeo, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, capaci di migliorare la fruizione e la percezione stessa dell'immenso patrimonio che abbiamo ereditato e che è nostro dovere valorizzare.

“Per cominciare, vorrei ringraziare il comune di Lucca, la fondazione CRL e il ministero per i beni e le attività culturali, che rendono possibile l'evento. Ad impreziosire LuBeC 2018, inoltre, saranno presenti Gianluca Vacca e Giovanni Panebianco, rispettivamente segretario di stato e segretario generale del MiBAC. Abbiamo deciso di creare una rete tra le città creative, in modo da collegare gli interventi culturali con quelli di riqualificazione tramite i piani strategici della cultura. Ciò si spera che possa fare della cultura un catalizzatore per altre operazioni nei territori – ha dichiarato Gaetano Scognamiglio, presidente della Promo PA”.

“LuBeC 2018 è si è sviluppata sempre di più grazie alla collaborazione tra gli enti promotori. Una novità sostanziale della 14^ edizione è rappresentata dall'inserimento del tema della cultura legata al benessere a alla salute. Per di più, è in programma un confronto tra due capitali della cultura 2019, Matera e Plovdiv. Venerdì, prima dell'aperitivo di chiusura, alle ore 18, avranno luogo dei dibattiti tra i direttori dei musei nazionali - ha chiosato Francesa Velani, direttrice di LuBec -”.

Durante LuBec, inoltre, si svolgerà la 5^ edizione di CreaTech, una gara di creatività di 24 ore in cui le squadre selezionate, provenienti da tutta Italia, dovranno creare delle applicazioni su cultura e gastronomia inerenti alla provincia di Parma, che potranno poi essere sviluppate anche per il sistema delle città creative Unesco.

Il programma completo dell'evento è consultabile sul sito: www.lubec.it