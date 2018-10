Torna a Lucca Mr. Rain per presentare ‘Butterfly Effect 2.0’

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:22

Il triennio ’68-’69-’70 vide la partecipazione di migliaia di studenti a scioperi, occupazioni, cortei, assemblee, a dibattiti ed iniziative di lotta che quasi ogni giorno si realizzavano negli istituti scolastici delle scuole medie superiori e nelle strade e nelle piazze di Lucca

giovedì, 11 ottobre 2018, 10:57

Nel dossier annuale di Terre des Hommes Flavia Piccinni racconta quel drammatico fenomeno che riguarda le baby miss e le baby modelle, tracciando un quadro inquietante del mondo della pubblicità e della moda italiana di cui sono protagonisti piccole ipersessualizzate trattate in modo inadatto che formano stereotipi e immaginario delle...

giovedì, 11 ottobre 2018, 09:50

La steatosi epatica viene sempre più spesso riportata nei referti di esami ecografici eseguiti per altre finalità o in seguito al riscontro casuale di una alterazione dei test di funzionalità del fegato ed il suo corretto inquadramento è diventato un problema emergente in Medicina Generale ed in Epatologia

mercoledì, 10 ottobre 2018, 22:15

"Questo viaggio della vita" è il titolo dell'ultima fatica letteraria di Mario Rocchi, giornalista e scrittore lucchese. Il volume, edito da "Tralerighe libri", è stato presentato al complesso San Micheletto

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:25

Una operazione shock, con frasi riportate sopra lapidi come, per esempio, “avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”: in questo modo l'ordine dei medici ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Una bufala ci seppellirà?”.

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:34

29 mila 549 i visitatori che sono saliti alla Casa Natale al 31 agosto 2018: 2.140 ingressi in più, un incremento quindi del 7,81 per cento rispetto al 31 agosto 2017 che segnava la quota di 27409 ingressi; il 19,85 per cento sul 2016 che registrava 24654 ingressi;il 34,33 per...