Torna al suo antico splendore il dipinto "Deposizione della croce" di Giovan Domenico Lombardi

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:40

Con il restauro del dipinto Deposizione della Croce di Giovan Domenico Lombardi (Lucca 1682 – 1751) è stato raggiunto un nuovo traguardo nell’ambito del progetto di recupero delle opere che a Lucca ha promosso la Fondazione CittàItalia, in collaborazione con il comune di Lucca. L’intervento è stato realizzato nel Laboratorio di Massimo Bonino, restauratore in Lucca, su un progetto approvato dalla Soprintendenza ABAP di Lucca e Massa Carrara.



Il restauro è stato inserito dalla Fondazione CittàItalia nei progetti finanziati con il 5 x Mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alle attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale Le operazioni di restauro hanno preso avvio nello scorso mese di aprile, con una prima fase conoscitiva e di documentazione diagnostica, seguita dalla eliminazione di tutti gli approssimativi e invasivi tentativi di conservazione che si sono susseguiti negli anni. L’intervento presentava caratteristiche di notevole complessità, sia per il grado di compromissione delle superfici cromatiche, che sono state completamente recuperate con una adeguata rintelatura, sia per l’estensione delle dannose ridipinture. Una patina molto scura impediva una qualsiasi lettura dell’opera rendendo addirittura invisibili alcuni dei numerosi personaggi che compongono la drammatica scena. La Fondazione CittàItalia, riconoscendo il valore di questo progetto, ha voluto sostenerlo erogando un contributo di oltre 15.000 euro.



“L’opera di Fondazione CittàItalia – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Città Italia Alberto Improda – continua a sostenere il restauro delle opere a rischio della Città di Lucca. Siamo giunti al terzo restauro e ne siamo orgogliosi. Qui abbiamo donato circa 50 mila euro e siamo grati ai nostri donatori, al Sindaco di Lucca, Città socio della nostra Fondazione, e al restauratore Massimo Bonino che, in questi anni, con passione e competenza ha eseguito tutti i nostri restauri”.