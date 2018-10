Una conferenza sulle piante dell'Antico e Nuovo Testamento

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 23 ottobre 2018, 15:09

Saranno esposte dal 31 ottobre al 4 novembre al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione che in occasione del festival si trasforma in "Palazzo dell'Illustrazione", 17 delle 40 opere d'arte che la Fondazione bancaria cittadina ha acquistato alla tradizionale asta di solidarietà di Lucca Games per sostenere progetti legati principalmente al...

martedì, 23 ottobre 2018, 12:34

Grande attesa per il terzo ed ultimo evento di 'Lucca Underground Festival 2018' in programma sabato 27 ottobre alle ore 17.30 al polo culturale Artémisia di Tassignano

martedì, 23 ottobre 2018, 10:54

Prepararsi ad accogliere un bambino e a sostenerlo nei primi passi della sua esistenza è molto importante per iniziare col giusto passo la vita da neo-genitori. Per rispondere a questa esigenza, il comune di Lucca ha coinvolto il Consultorio Piana di Lucca nel Progetto "Lucca In – Interrelazioni in natura...

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:54

Nel centenario della nascita di Giannetto Salotti, scultore, grafico e pittore lucchese, la responsabile dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa – Carrara, Donatella Buonriposi insieme al Liceo Artistico e con il coinvolgimento di enti e personalità del territorio, ha pensato a un percorso di valorizzazione dell'artista che mettesse in luce...

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:28

Prosegue la stagione concertistica Open organizzata dall’istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, che domani pomeriggio, alle 18, porterà sul palco dell’auditorium del conservatorio lucchese il pianista Gabriele Duggento, un altro dei suoi giovani talenti

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:08

Mark Knopfler annuncia il “Down the road wherever” tour 2019. Il tour partirà da Barcellona in aprile e proseguirà per tutta Europa per concludersi in Italia, a luglio. Il 13 sarà in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival