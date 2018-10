Una serata di parole e musica sul '68

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:43

L'Italia non è un paese per giovani. A questa drastica e amara conclusione giunge il Docu-film "Italia addio, non tornerò" prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci per l'emigrazione italiana di Lucca, a cura della giornalista Barbara Pavarotti, che sarà presentato in anteprima venerdì prossimo 26 ottobre, alle 17, nella sala Tobino...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 17:26

Venerdì 19 ottobre aprirà le sue porte In Segreto: il giardino di un antico convento di clausura, nel centro storico di Lucca, ospiterà l'iniziativa dell'associazione lucchese LAB – Let Architecture Be

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:28

A ottobre, mese dedicato alla diagnosi precoce del tumore al seno, si rinnova l'appuntamento di sensibilizzazione, prevenzione e ricerca su questa tematica con “Fuoriclasse 2018”, in programma sabato 20 ottobre alle 10 nella sala Tobino a ingresso libero e aperto a tutti coloro che sono in cerca di informazioni su...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:40

Il 20 ottobre alle 11 verrà presentato alla stampa il restauro del dipinto della Deposizione della Croce di Giovan Domenico Lombardi appartenente alla Chiesa di San Michele di Moriano

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:04

Il direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca Pietro Pietrini e il professor Emiliano Ricciardi, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica, hanno ricevuto il Fiorino d'argento dal comune di Firenze in occasione del "Florence Ambassador Award 2018"

mercoledì, 17 ottobre 2018, 10:55

Il workshop è rivolto a tutti coloro che amano e si interessano di fotografia e comprende. I partecipanti dovranno portare la propria attrezzatura fotografica (macchina fotografica reflex digitale o una mirrorless)