Virgilio Contrucci terrà una conversazione su Casoli paese storico della val di Lima

martedì, 16 ottobre 2018, 19:08

L’associazione “Armonia Verde - erbi e erbe - gruppo Aloe” ha organizzato, per questo giovedì 18 ottobre alle ore 21 presso la sede in piazza della stazione a Ponte a Moriano una serata di incontro con un personaggio storico. Ospite di questo appuntamento è Virgilio Contrucci mentore principe o meglio camerlengo della Vicaria Val di Lima e cultore della storia locale, che terrà una conversazione su Casoli paese storico poco conosciuto della val di Lima. Il tema portante è la storia di questa frazione di Bagni di Lucca, portando a conoscenza della zona a cominciare dal lago di era glaciale. Il paese di Casoli è uno dei borghi più antichi della Val di Lima, un documento risalente al 943 ne attesta la già esistenza. La sua storia però sembra essere ancora più datata facendola risalire al Paleolitico Medio, grazie al ritrovamento di un manufatto in selce nera fra numerosi ossi d’orso e di altri animali in località “Carboneria” (ubicata poco più in basso del borgo), luogo in cui ai cacciatori nomadi in seguito si unirono tribù provenienti dalla costa ligure, che diedero così vita ai primi insediamenti stabili.

Ingresso libero.