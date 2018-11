3Generazioni, grande partecipazione all'evento "Raccontami una Storia"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 25 novembre 2018, 10:41

Primo video formativo in Italia sul massaggio cardiopolmonare (CPR) per ragazzi prodotto dall'Associazione Cecchini Cuore ONLUS di Pisa in collaborazione con l'Associazione Culturale Teatrale "Bambini in P.G.Ama" di Livorno e con il fondamentale supporto di Fabrizio Bonino, cameraman e istruttore BLSD di Lucca

sabato, 24 novembre 2018, 17:14

Domenica 25 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la terza giornata della decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

sabato, 24 novembre 2018, 12:49

Le Conversazioni in San Francesco, a Lucca, proseguono sabato 1 dicembre, ore 21.00, con Salvatore Settis, una delle voci più autorevoli del panorama intellettuale italiano, sempre in prima linea nella campagna per la tutela del patrimonio culturale

sabato, 24 novembre 2018, 09:45

Il rap più attuale è nuovamente protagonista allo Sky Stone & Songs: lunedì 26 novembre, a partire dalle 18:30 sarà ospite del negozio Jamil, che presenterà il suo nuovo album 'Most Hated' e incontrerà i suoi fans

venerdì, 23 novembre 2018, 15:30

Un momento per approfondire i progetti legati all’Eritrea: “Fine e rinascita di un sogno africano. Un incontro sull'esperienza lucchese ad Asmara e Massaua” è in programma sabato 24 novembre alle 9,30, all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Lucca

venerdì, 23 novembre 2018, 14:50

Si inaugura oggi alle ore 18 alla Fondazione Ragghianti una mostra dedicata alla storica stamperia d’arte Litografia Angeli, che ha svolto a Lucca, per più di quattro decenni, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, grazie al titolare Giuliano Angeli, un’importante attività legata ai nomi di molti artisti lucchesi, toscani,...