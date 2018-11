Cultura e spettacolo



A Lucca Stephen M. Stahl, il più importante farmacologo al mondo

lunedì, 19 novembre 2018, 10:34

Alle 12 presso la "Sala degli Specchi" di Palazzo Orsetti, a Stephen M. Stahl sarà conferita una speciale onorificenza al merito da parte del sindaco Alessandro Tambellini. In tale occasione, il professor Stephen M. Stahl riceverà anche un particolare dono.



Il secondo incontro con quello che è unanimemente considerato come il massimo farmacologo al mondo si terrà invece nel pomeriggio. Appuntamento alle ore 14.00 presso Palazzo Bernardini (Piazza Bernardini), Sala Assemblea.



Si tratta di un seminario focalizzato sul futuro delle neuroscienze cui prenderanno parte il Presidente della Fondazione BRF Onlus, Armando Piccinni, la responsabile ricerche Donatella Marazziti, Mauro Mauri dell'Università di Pisa, Luigi Janiri della Cattolica, Gabriele Sani dell'Università La Sapienza.



"Siamo orgogliosi di portare nella nostra città un luminare della farmacologia internazionale. La sua lezione e il suo incontro con la cittadinanza apre un faro sulla situazione attuale di cura e di attenzione ai pazienti psichiatrici" spiega il Presidente della Fondazione BRF Onlus, Armando Piccinni.



Il Prof. Stahl si trova in Italia appositamente per la settimana a lui dedicata organizzata dalla Fondazione BRF. Proseguirà la sua visita a Roma, con un incontro con Papa Francesco, una lectio magistralis alla Camera (21 novembre) con la partecipazione del ex Ministro Beatrice Lorenzin, una masterclass presso il Pontificio Ateneum Regina Apostolorum (22 novembre), dunque un seminario a Marsala organizzato in collaborazione con la Casa di Cura Morana (23 novembre).