A Lucca un convegno nazionale su Carlo Del Prete

giovedì, 22 novembre 2018, 09:19

Lucca si prepara a celebrare uno dei suoi figli più illustri, nel 90° della scomparsa ma anche della più grande impresa compiuta, la trasvolata dell’Atlantico Italia-Brasile del 1928. Sabato mattina 24 novembre, alle ore 10,00, presso la Cappella Guinigi del complesso di S.Francesco, si terrà il convegno nazionale su Carlo Del Prete, il grande aviatore lucchese, “l’eroe dei due mondi”, il primo nel mondo ad aver sorvolato per tre volte l’oceano Atlantico.



Dopo anni di oblio, grazie all’impegno della nipote Alessandra, il grande pilota lucchese torna alla ribalta. Un’occasione unica anche per la cittadinanza per conoscere le gesta e il valore di questo personaggio che nel mondo, tra i lucchesi più conosciuti, è secondo solo a Puccini ma che la città non ha ancora valorizzato a dovere. Sarà il col. Vittorio Lino Biondi ad illustrarne la storia e gli aspetti più significativi del personaggio e delle eroiche imprese compiute, con tanti aneddoti e curiosità, accompagnate da un’ampia documentazione fotografica. Successivamente sarà il giornalista e scrittore storico, Paolo Bottari, a ripercorrere idealmente questi novant’anni nel segno di ciò che è stato fatto per trasmetterne la memoria e consolidarne il mito. All’estero e soprattutto in Brasile, non si manca mai di commemorarne la figura ad ogni anniversario mentre nella sua Lucca, a malapena ci si ricorda di lui.



Sarà, poi, il prof. Nicola Lattanzi, della scuola I.M.T. Alti Studi di Lucca a parlare di futuro e di ciò che rappresentano queste imprese intervenendo su “Il volo e la crescita: Identità Memoria Tempo”. Molto attesa è anche la partecipazione dell’ing. Carlo Ferrarin, figlio dell’altro grande trasvolatore che compì l’impresa con Del Prete. Tante le personalità di spicco attese, tra istituzioni e vertici dell’aeronautica. Il convegno si concluderà con un intervento della nipote di Carlo del Prete, Alessandra, fedele custode dei ricordi e dei cimeli dello zio aviatore. La partecipazione al convegno è libera.