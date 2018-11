Cultura e spettacolo



Al teatro dei Rassicurati “A spasso con Mary”

sabato, 24 novembre 2018, 17:14

Domenica 25 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la terza giornata della decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 16

TEATRO DEI RASSICURATI / MONTECARLO

Alle ore 16:00, la Performance socio-educativa

Laboratorio teatrale A.S.D. L’Allegra Brigata, Associazione Æliante e Gruppo Scout Lucca / Lucca, Capannori

“A spasso con Mary” ispirato al romanzo per l’infanzia “Mary Poppins” di P. L. Travers

Lo spettacolo

La vita della famiglia Banks viene sconvolta dal momento in cui la Governante, stanca dalla vivacità dei due fanciulli, rassegna le sue dimissioni. Il signor Banks, di professione banchiere, non ha tempo da perdere e fa subito un annuncio sul Times per trovare una badante efficiente che possa sostituire la precedente. Dal canto loro anche i bambini fanno altrettanto componendo una canzone nella quale descrivono la loro badante ideale. Il giorno successivo fuori dalla sua casa si presenta una fila di aspiranti badanti e governanti nell’attesa di venir esaminate, ma un forte vento s’imbatte su di loro spazzandole via e dando spazio alla comparsa di Mary Poppins, una super tata richiamata alle attenzioni dei due bambini, che si presenta innanzi al signor Banks sottoponendolo ad una serie di domande senza venir a sua volta interrogata, riuscendo però a farsi assumere. Ed ecco dar spazio ad una serie di disavventure e Mary Poppins una volta compiuta quella missione, di far ordine non solo nella vita dei due bambini ma anche all’interno della casa in cui vive l’intera famiglia Banks, se ne ritorna da dov’è venuta.

Con Rachele Bertolozzi, Marina Petri, Laura Vittorini, Matilde Zipoli, Sara Matteucci, Samantha Incrocci, Giulia Marchetti, Claudia Nicolosi, Guido Settimelli, Dario Ciardetti, Dario Falai, Luciano Ragghianti, Manuel Ricci, Emanuele Celli, Davide Auricchio, Romina Piccinini, Massimo Romano, Sara Spada, Camilla Dachille, Francesco Cerasomma, Diego Marsili, Patrizia Lorenzoni, Claudia Maiorano, Jacopo Grisafi, Kleo Provvedi, Elia Simi, Paolo, Emma, Andrea

Audio e luci: Pierpaolo Solinas

Regia di GRAZIA SIMI e PIERPAOLO SOLINAS

A seguire, alle ore 17:30 circa, IN CONCORSO

COMPAGNIA GIARDINI DELL’ARTE / Firenze

“Il dubbio” di John Patrick Shanley

Lo spettacolo

“Il dubbio può essere un legame tanto forte e rassicurante quanto la certezza”

Bronx, 1964. È un periodo storico drammatico per le minoranze. Siamo in pieno concilio Vaticano II e il tentativo della chiesa di modernizzarsi trova all’interno dell’istituzione cattolica lo scontro frontale tra l’ala conservatrice e quella progressista.

Padre Flynn è un sacerdote-insegnante di una chiesa cattolica, “prodotto” dei cambiamenti del periodo che mette in discussione le istituzioni. Il suo metodo innovativo è lontano dagli schemi tradizionali e con la sua personalità riesce ad ammaliare le folle. Al contrario sorella Aloysius, preside della stessa scuola, rappresenta quella parte dura e intransigente che non accetta le novità e difende le tradizioni. Maniaca dell’ordine, la sua religione non ammette dubbi, cedimenti, perplessità.

Un presunto abuso di padre Flynn sull’unico ragazzo latino-americano della scuola scatena la guerra fra i due. Sorella Aloysius parte per la crociata, bracca il sacerdote, usa tutte le armi a sua disposizione per distruggerlo. Quella che sembra rimetterci maggiormente da questa situazione è la fragile e garbata sorella James, la quasi involontaria rivelatrice del “dubbio”.

John Patrick Shanley sembra più interessato a metterci in guardia dai pericoli che si nascondono dietro gli assoluti della certezza morale che dai peccati della chiesa cattolica, esplorando l’idea che il dubbio possa avere una natura infinita che permetta di crescere e cambiare, mentre la certezza è una strada senza uscita.

Con Maria Paola Sacchetti / Sorella Aloysius • Aldo Innocenti / Padre Flynn • Anna Serena / Sorella James • Valeria Salonia / Signora Rodriguez

Assistente alla regia: Sandra Bonciani

Costumi: Fiamma Mariscotti

Disegno Luci: Luca Romagnoli

Scenografia: Lorenzo Scelsi

Regia di MARCO LOMBARDI

Il prossimo appuntamento!

DOMENICA 2 dicembre 2018, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Lucca 7 - Scuola Secondaria di Primo Grado “Gino Custer De Nobili” e Associazione di Volontariato “Scuolina Raggi di Sole”

“Eroi di classe” a cura degli studenti della ex classe 3 C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Gino Custer De Nobili”

Spettacolo in Concorso

Compagnia Gli Amici di Jachy / Genova

“7 minuti” di Stefano Massini

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa € 7,00 (€ 4,00 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.