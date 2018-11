Cultura e spettacolo



Al teatro “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano “Morta dal silenzio” di Diego Migali e Paolo Sechi

venerdì, 30 novembre 2018, 19:30

Domani sabato 1 dicembre si terrà l’ottavo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Sabato 1° DICEMBRE 2018 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” / Ponte a Moriano

Compagnia Cabiria

IN PRIMA ASSOLUTA

“Morta dal silenzio” di Diego Migali e Paolo Sechi

Lo spettacolo

Una donna viene uccisa da un uomo che la amava, la voleva, la desiderava. Questa è la storia che viene raccontata in un’infinità di articoli di cronaca, di servizi nei telegiornali, e che rimbomba amplificata dai social media, in Italia come nel resto del mondo. Cambiano i nomi e i volti delle vittime, dei carnefici, cambiano i modi ed i mezzi di uccisione, ma la storia è sempre quella, sempre la stessa: l’amore che si trasforma in morte. Questa storia, solitamente ricostruita dalle testimonianze degli assassini, dalle indagini della Polizia, dalle parole di chi resta, per una volta viene raccontata da chi se ne è andato, da chi l’ha vissuta come ultima esperienza di vita: le vittime.

Sono donne vittime di lame, di proiettili, del fuoco, dell’acido. Ma prima ancora, sono vittime della paura di allontanarsi da uomini instabili, della volontà di salvarli, vittime di sentimenti distruttivi sia loro che dei loro compagni, vittime di un aiuto mai chiesto, vittime del silenzio.

Con Sylwia Simonetti, Cristina Massei, Lorella Zambonini, Giusy Parisi, Asia Bove

Scritto e diretto da DIEGO MIGALI e PAOLO SECHI

Questo il prossimo appuntamento della rassegna.

Venerdì 7 dicembre 2018 - ore 21:15

Associazione Culturale Smaskerando

“The Sound of Musical” concerto-spettacolo alla scoperta del mondo del Musical

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.