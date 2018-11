Cultura e spettacolo



Al via in Fondazione Bml il corso dedicato al crowdfunding

martedì, 20 novembre 2018, 10:41

Crowdfunding per la cultura e il terzo settore. Prende il via oggi (20 novembre) alle 17 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca il corso di formazione in tre incontridedicato alla nuova forma di finanziamento di idee e progetti basata sul coinvolgimento e la creazione di una comunità tenuto da Eppela, la prima piattaforma di crowdfunding reward-based in Italia.



Protagoniste della giornata di oggi all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino le associazioni culturali mentre domani toccherà alle associazioni di volontariato. Ospiti delle giornate saranno anche le amministrazioni comunali e l’Ordine dei commercialisti. Una terza giornata dal titolo Tecniche e utilizzo del crowdfunding come sistema di raccolta finanziaria è prevista per martedì 27 novembre e vedrà coinvolte le associazioni che, nelle giornate di avvicinamento, avranno mostrato una maggiore propensione all’utilizzo dello strumento del crowdfunding.



In ciascuno degli incontri verranno presentati alcuni progetti di successo come la raccolta fondi per realizzare un documentario sul maestro Antonio Possenti o il progetto per la realizzazione di orti biologici a Capannori.



Per Eppela sarà presente Paola D'Agostino, avvocato d’azienda e legal advisor per la piattaforma. Collabora dal 2011 con Anteprima, l’agenzia di advertising con esperienza ventennale da cui è nato il marchio Eppela, la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward-based in Italia e sovrintende a tutti gli aspetti legali e giuridici della piattaforma. A fine 2013 ha coadiuvato il fondatore Nicola Lencioni nella realizzazione del mentoring sulla piattaforma.

Sarà presente anche Giulia Buselli, advisor specialist per la piattaforma Eppela che dal 2014 si occupa di strategie di comunicazione ed engagement marketing per piattaforme di crowdfunding reward based. Da diversi anni collabora stabilmente con Eppela, focalizzandosi nella creazione di campagne legate alle community online e brand.