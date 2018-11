Cultura e spettacolo



Alla Scuola IMT l'arrivo dei nuovi allievi e il secondo simposio della ricerca

sabato, 17 novembre 2018, 13:32

Lunedì (19 novembre) la comunità scientifica della Scuola IMT Alti Studi Lucca al gran completo si riunirà nel campus di San Francesco per dare il benvenuto ai nuovi allievi che qui perfezioneranno i loro studi con uno dei due percorsi di dottorato offerti dalla Scuola. Nei giorni di lunedì e martedì si terrà anche il secondo Simposio della ricerca, un'importante occasione di confronto per la comunità scientifica di IMT e un'opportunità per i nuovi studenti per avere una visione d'insieme sugli obiettivi e sui traguardi raggiunti nei diversi ambiti di ricerca.



La due giorni inizierà lunedì alle ore 9 con l'accoglienza degli allievi. Ad aprire la cerimonia saranno il presidente della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, Marcello Bertocchini, e il sindaco della città di Lucca, Alessandro Tambellini. Dopo il benvenuto e la presentazione della Scuola IMT da parte del direttore Pietro Pietrini, i professori Massimo Riccaboni, Mirco Tribastone, Emanuele Pellegrini e lo stesso Pietrini presenteranno l'offerta didattica sella Scuola. La prima parte della mattinata si concluderà con le testimonianze dei rappresentanti degli allievi e l'intervento di un rappresentante dell'Associazione Alumni e Allievi della Scuola IMT.



Alle 11.30 il via ufficiale al Simposio della ricerca che si articola in più sessioni e terminerà nel pomeriggio di martedì.