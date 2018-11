Cultura e spettacolo



Altre visioni” ed Ettore Scola al Circolo del Cinema

lunedì, 5 novembre 2018, 08:49

Il prossimo ciclo della stagione 2018/2019 del Circolo del Cinema di Lucca presenta tutti film apprezzati da critica e pubblico e alcuni tra i migliori film della stagione in corso.

Giovedì 8 novembre inizia il ciclo al Cinema Centrale “Altre visioni” con film che nascondono dentro una storia un senso profondamente implicito e che spesso hanno una distribuzione modesta. Ecco quindi un thriller, tratto da una grande scrittrice, Patricia Highsmith e realizzato in immagini da Wim Wenders, L’amico americano, restaurato; due film appassionanti, tra loro diversi, che hanno come focus l’importanza della parola per convincere o anche solo per vincere, Quasi nemici (giovedì 15 novembre) e A voce alta (giovedì 13 dicembre); la vita di un notevole fotografo, Jan Sudek, e delle sue innumerevoli donne fotografate e amate in Fotograf (giovedì 22 novembre); Il complicato mondo di Nathalie (giovedì 29 novembre) tra commedia e tragedia; l’ultimo capolavoro di uno dei più significativi e coraggiosi registi contemporanei, Nuri Bilge Ceylan, con L’albero dei frutti selvatici (giovedì 6 dicembre) ed infine il documentario vincitore a Cannes che tocca i sentimenti con la forza poetica e da urlo delle immagini La strada di Samouni (giovedì 20 dicembre).

I lunedì al Complesso San Micheletto invece prevedono un ciclo dedicato a Ettore Scola. Attraverso il volto e il corpo di grandi attori (Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, Massimo Troisi), Ettore Scola ha raccontato una storia d’Italia in cifre stilistiche personali sempre diverse, ma con un’attenzione viva verso l’essere umano, nelle sue diverse condizioni sociali, con risultati sorprendenti nella loro modernità narrativa. È un regista, che viene da quella commedia che è stata grande, quando ha saputo aggredire la realtà, guardandola in faccia con la dovuta cattiveria e sbeffeggiandola opportunamente. Con una trentina di film all’attivo, alcuni dei quali notevoli, ha occupato un posto di primo piano nella cultura cinematografica del nostro Paese e il Circolo ne ripropone alcune delle sue più riuscite pellicole: C’eravamo tanto amati (lunedì 19 novembre), La terrazza (lunedì 26 novembre), Ballando ballando (lunedì 3 dicembre), Splendor (lunedì 10 dicembre), La cena (lunedì 17 dicembre).

Ingresso al Cinema Centrale con biglietto ridotto (5,00 euro) e tessera del Circolo. A San Micheletto l’ingresso, sempre con tessera annuale, è gratuito.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 4. Si consiglia a tal proposito di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.