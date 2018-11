Cultura e spettacolo



Aperte le iscrizioni alle visite guidate per le scuole e per i workshop della mostra "Angeli, litografi a Lucca"

mercoledì, 28 novembre 2018, 15:27

Sono aperte le iscrizioni per le visite guidate riservate alle scuole e per gli workshop sulla tecnica litografica aperti a tutti tenuti dall’artista Giuseppe Renda e da Giuliano Angeli, abbinati alla mostra Angeli, litografi a Lucca. La stamperia Angeli: quattro decenni di litografie, inaugurata con grande successo di pubblico venerdì 23 novembre e aperta fino al 6 gennaio 2019.

“Durante i workshop” afferma Giuseppe Renda, “saranno eseguite tutte le fasi necessarie alla realizzazione di una litografia: dalla preparazione del disegno sulla matrice di pietra con matite e inchiostri litografici, fino all’inchiostratura e alla stampa al torchio, e saranno esplorate le molte possibilità di questa tecnica, tra le più utilizzate dagli artisti per dar vita a segni e per trattenere immagini. Tra le nuvole, nelle macchie sui muri o sulla carta, da sempre l’uomo va in cerca di immagini, e del modo per fissarle su una superficie. L’ha fatto con il disegno prima, e con le tecniche di stampa poi; tra queste, la stampa litografica è una delle più adatte a trattenere segni e a riprodurli sulla carta in numerose copie”.

Gli workshop si terranno giovedì 6 e venerdì 7 dicembre alle ore 16:30, mentre le visite guidate per le scuole possono essere prenotate nei giorni 4, 7, 11, 14, 18 e 21 dicembre.

L’ingresso alla mostra, i workshop e le visite guidate per le scuole sono gratuiti; per le visite guidate occorre prenotarsi scrivendo all’indirizzo info@fondazioneragghianti.it o telefonando al numero 0583 467205 in orario di aperura della mostra, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, escluso il lunedì.

La mostra ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende. Negli anni Sessanta il figlio Giuliano iniziò a operare con i pittori lucchesi che si avvicinavano alla tecnica del disegno su pietra, per rendere più accessibile l’arte e rispondere così all’interesse manifestato da una sempre più ampia platea di appassionati.

Quella di Angeli è stata una delle migliori stamperie d’arte italiane, che ha prodotto con tecnica ineccepibile centinaia di litografie firmate da grandi pittori, italiani e non solo: da Uberto Bonetti a Robert Carroll, da Primo Conti a Gianni Dova, da Omar Galliani a Fausto Maria Liberatore, da Mino Maccari a Sebastian Matta, da Ennio Morlotti ad Antonio Possenti, da Pierluigi Romani a Orfeo Tamburi, da Riccardo Tommasi Ferroni a Ernesto Treccani, da Maria Stuarda Varetti a Renzo Vespignani. E sono soltanto alcuni dei molti nomi che andrebbero citati.

Nella mostra sono esposte circa sessanta litografie, tra le più significative e tecnicamente complesse stampate da Angeli, stampe progressive dei colori di una litografia, cartelle, pietre litografiche, fotografie, nonché il torchio a stella con l’attrezzatura originale usata da Giuliano Angeli (stampa, inchiostri, strumenti, carta etc.).