Circuito Off: Biagioni, uno dei vincitori, espone al bar Blend

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:21

di barbara ghiselli

“LUK città di ombre e di luce mi sta dando veramente tante soddisfazioni che mi ripagano degli oltre sei anni che ho impiegato per la realizzazione di questo “progetto.La mostra di settembre nella saletta di Corte dell’Angelo e il libro hanno riscosso molto interesse e consensi: l’affetto,la partecipazione e i giudizi positivi non solo degli amici ma di altri fotografi o anche di semplici sconosciuti mi ha veramente commosso e indicato la strada per continuare ed evolvermi nei futuri progetti”. Queste sono le parole di Augusto Biagioni, uno dei vincitori del “Circuito Off 2018” che ha presentato una selezione di 10 immagini al concorso e si è emozionato e sorpreso quando ha saputo di essere tra i premiati. Biagioni ha voluto ringraziare in modo particolare i titolari e il personale del ristorante bar BLEND in piazza S. Giusto dove è esposto il suo portfolio. “Ho trovato persone molto disponibili ed estremamente cortesi e gentili che hanno messo a disposizione il loro bel locale per ogni mia esigenza” ha aggiunto Biagioni.



Ma cos'è il “Circuito Off”? Il circuito Off, giunto alla sesta edizione, è un'esposizione di foto all'interno dei negozi di Lucca che affianca le mostre dei professionisti di Photolux che, per tradizione occupano le stanze di palazzo Ducale e non solo. Un modo per fondere la bella fotografia amatoriale con quella professionale. Dal 2015 l'associazione “We love Ph” gestisce l'intera organizzazione del concorso.La peculiarità del Circuito Off è la possibilità che viene data ai fotografi di poter esporre in negozi, ristoranti, botteghe, bar della città dove il rapporto umano rimane una realtà. Questo fa sì che si instaurino rapporti di amicizia fra chi espone e chi ospita, creando una rete di interesse legata alla fotografia e all'attività. Un modo di far conoscere sia esercizi, magari sconosciuti ad alcuni, sia di dare visibilità ai fotografi che hanno a disposizione una vetrina sui generis e di prestigio per due settimane ovvero dal 17 novembre fino al 2 dicembre. L'interesse per il Circuito Off è cresciuto di anno in anno, quest'anno gli iscritti alla selezione sono stati 142. Hanno passato la selezione 80 autori. Le foto visionate hanno superato dunque il migliaio. Possiamo dire quindi che il Circuito Off è un fiore all'occhiello di “We Love Ph”.



I vincitori del concorso sono stati premiati il 17 novembre alle 10 al cinema Centrale.

Oltre al vincitore Augusto Biagioni con la sua “Luk, città di ombre e di luce” che espone al Bar Blend, gli altri vincitori sono stati:



Anna Signorini di Massarosa, con "Prigionieri della storia" che espone al Bar Caffetteria Millennium e Antonio Lorenzini di Siena, con "Un uomo di nome pinocchio" espone da Bottega del Caffè Dersut.



La sezione giovani è stata vinta da: Alessandra Speroni di Seravezza con “Stand by me – ricordo di un’estate”. Ogni anno la manifestazione si arricchisce ospitando un fotografo fuori concorso, quest’ anno è stato scelto Saro Di Bartolo di Rimini con il suo ultimo progetto “Bangladesh, un viaggio indietro nel tempo”.



La giuria del Circuito Off era composta da Carlo Lucarelli, Carlo Delli e Alberto Silvestri