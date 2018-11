Cultura e spettacolo



Comprendere e insegnare la Shoah: alla Scuola IMT due giornate di approfondimento

giovedì, 29 novembre 2018, 18:00

Non dimenticare e comprendere la Shoah per insegnare e trasmettere il significato più profondo di uno tra i più efferati crimini contro l'umanità. In occasione dell'80° anniversario delle leggi razziali, la Scuola IMT Alti Studi Lucca ha proposto "Il ruolo della memoria: ricerca e disseminazione della Shoah", due incontri di approfondimento organizzati in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara che focalizzano l'attenzione sui genocidi e sul ruolo della memoria. Gli incontri, che terminano domani, 30 novembre, si tengono nell'auditorium Cappella Guinigi del complesso di S. Francesco, e sono riservati agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie; sono introdotti e coordinati da Emanuele Pellegrini, professore di Storia dell'arte alla Scuola IMT.

Ilaria Pavan, professoressa associata di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e Paolo Coen, professore associato di storia dell'arte moderna all'Università degli studi di Teramo, due tra i massimi esperti internazionali di studi ebraici, illustrano le diverse modalità di narrazione degli eventi connessi alla Shoah, e al modo con cui questa è stata riletta, ripensata o addirittura negata. L'obiettivo degli incontri è quello di discutere gli strumenti interpretativi più aggiornati per contribuire a spiegare agli studenti il difficile ruolo della memoria, le sue diverse interpretazioni e le sue distorsioni.

Paolo Coen, la cui conferenza si concentra sugli strumenti utilizzati per testimoniare la Shoah, dai musei ai memoriali, sin dagli inizi della persecuzione nazista contro gli ebrei, discute il complicato ruolo dell'immagine nel trasmettere la memoria storica. Ilaria Pavan parla invece del processo politico e ideologico che in Italia ha portato il governo fascista a "sposare" l'antiebraismo tedesco, processo iniziato con i primi decreti promulgati nel 1938 e culminato con la radicalizzazione della Repubblica sociale italiana istituita nel 1943.

«Gli incontri rappresentano un tentativo di sinergia tra le scuole di vario grado del territorio, nell'ottica di un processo di condivisione dei saperi e opportunità formative che auspicabilmente continuerà in modo sempre più esteso nel prossimo futuro – dice il professor Pellegrini – Occasioni come queste rappresentano la volontà della Scuola IMT di connettersi sempre più stabilmente al territorio e contribuire alla sua crescita culturale».