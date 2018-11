Cultura e spettacolo



Confartigianato Lucca ospita la mostra personale di Marco Palamidessi

martedì, 6 novembre 2018, 12:10

Sabato 10 novembre 2018 la Confartigianato di Lucca inizierà i festeggiamenti dei 70 anni dell'Associazione con la mostra personale di Marco Palamidessi intitolata “Tutte stelle”, allestita in uno spazio espositivo del tutto rinnovato. Verranno presentate circa venti opere inedite dell'artista.



Marco Palamidessi, curatore d'arte contemporanea, nei suoi lavori coniuga praticità manuale e concettualità con la versatile leggerezza di un prestigiatore, attingendo dallo sterminato mare magnum della comunicazione di massa quelle icone che nel bombardamento mediatico vengono assimilate e metabolizzate dall'occhio e dalla memoria. Opere che non veicolano alcun messaggio, anche nella loro tangenza con la poesia visiva, con la natura visuale della parola; opere dove il colore dà vita e pone in essere la presenza estetica del segno in quanto tale.

Un'arte come regolatrice di spazi, dello spazio che si mette intorno; un'arte semplice, che non dice niente e che in fondo dice tutta se stessa; che non dice perché già la gente dice tutto,

e probabilmente fin troppo. Fondamentale per l'artista, in un'epoca dove nell'arte figurativa si stanno perdendo le capacità tecniche e intellettive del verbo fare, il recupero artigianale della manualità. Un procedere per via di porre, stella dopo stella, pennellata dopo pennellata, al fine di far depositare sull'opera in tutta la sua unità la dimensione estatica del tempo di esecuzione, volgendo alla costruzione di originali giochi prospettici per l'occhio e la mente, altresì generando per gli spettatori un campo di tensione fra prossimità e distanza. La scelta di materiali presi in prestito dalla quotidianità, come il legno e il cartone, marca acutamente la netta distinzione fra mera riproduzione e rielaborazione meditata, conferendo a icone e simboli una nuova dimensione comunicativa e visuale, affrancata dalla funzione promozionale-mercantile. Secondo Palamidessi, mente e mano, artigianato e astrazione creativa, rappresentano tutt'oggi la formula salvifica, l'antidoto contro la dilagante e pervasiva pioggia di immagini destituite di contenuto che ci circondano, nel nostro zoo della comunicazione “always and everywhere on”.



L'inaugurazione di “Tutte stelle” si terrà dalle ore 9:30 alle 13 presso la sede di Confartigianato, in Viale Castruccio Castracani trav. IV n. 84. Il personale sarà presente tutta la mattina per dare informazioni sulle attività dell'Associazione.

In contemporanea con la mostra si terrà, presso la sala convegni dell'Associazione, un seminario tecnico informativo sulla fatturazione elettronica, che a partire dal prossimo gennaio coinvolgerà tutti, con il presente ordine del giorno:

- ore 9.45 Informazioni tecniche su chi deve effettuare la fatturazione elettronica, da quando e quali i soggetti esentati.

- ore 10.00 Domande da parte dei presenti.

- ore 10.15 Dimostrazione operativa del funzionamento del programma che gestisce la fatturazione elettronica, l’invio all’Agenzia delle Entrate e l’archiviazione.

- ore 11.15 Domande.

- ore 11.45 Aperitivo.

L'esposizione rimarrà visitabile dal pubblico rispettando gli orari di apertura degli uffici 9.30-13.00 e 15.00-18.30 dei giorni feriali; su richiesta è prevista l'apertura nei giorni festivi.

Un particolare ringraziamento va alla Presidente di Confartigianato Michela Fucile, al Direttore Roberto Favilla e a Claudio Palamidessi, Presidente di categoria Parrucchieri per Signora.