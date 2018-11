Cultura e spettacolo



Convegno storico sulla figura dell'aviatore Carlo Del Prete nel 90° anniversario dalla morte

venerdì, 16 novembre 2018, 17:47

Sabato 24 novembre, a novant’anni dalla morte ma anche dalla celebre impresa che l’ha reso immortale nella storia aeronautica mondiale, si terrà un convegno sulla figura del leggendario trasvolatore Carlo Del Prete. Una giornata di studi e approfondimenti voluto dalla famiglia dell’eroe lucchese e in particolare dalla nipote Alessandra per onorarne degnamente la memoria. Il convegno avrà inizio alle ore 10,00 presso la sede della Scuola I.M.T. Alti Studi Lucca, nella Cappella Guinigi del complesso di S.Francesco, e l’ingresso sarà libero. Per l’occasione, verrà a rendergli omaggio anche il figlio di Arturo Ferrarin, l’ing. Carlo così chiamato in suo onore, il compagno nella storica trasvolata atlantica, per ricomporre simbolicamente quella celebre coppia di piloti. Oltre a Ferrarin sarà presente anche l’ammiraglio Gianfranco Cupini, figlio di un altro grande pilota lucchese, il generale di Squadra Aerea Ranieri Cupini. E’ toccato alla nipote di Carlo del Prete, Alessandra, promuovere questa giornata di commemorazione, coinvolgendo enti e istituzioni, affinché si possa restituire una degna considerazione allo zio scomparso, celebrato in tutto il mondo, al pari di Puccini ma poco considerato dai suoi concittadini.

Il convegno intitolato a “Carlo del Prete, un grande pilota lucchese” a novant’anni dalla trasvolata Italia-Brasile che segnò anche la morte del giovane aviatore, tratterà della storia e anche dell’eredità storica lasciata da Del Prete e di futuro, affinché il fascino inalterato delle sue imprese, possa essere uno spunto in più per richiamare turisti nella nostra città. Toccherà al col. Vittorio Lino Biondi, massimo conoscitore del celebre pilota lucchese, ripercorrere tutte le principali tappe della sua carriera e delle imprese compiute. Successivamente, interverranno anche il giornalista e scrittore storico Paolo Bottari che parlerà su “La trasmissione della memoria nel tempo”, su quanto nel mondo sia stato fatto in suo onore e il prof. Nicola Lattanzi, docente di Management e complessità alla Scuola I.M.T. Alti Studi di Lucca che si soffermerà su “Il volo e la crescita: Identità Memoria Tempo” su ciò che rappresenta il volo dell’uomo, come superamento di un limite e la possibilità di produrre crescita. Toccherà poi alla stessa Alessandra Del Prete tirare le conclusioni e parlare di progetti futuri legati alla valorizzazione della figura dello zio.