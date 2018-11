Cultura e spettacolo



Convegno su Art Bonus con focus sul Tempietto del Nottolini

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:35

“Siamo tutti mecenati”: è all’insegna di questo slogan che Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con Camera di Commercio e Promo PA Fondazionepromuove a Lucca un importante incontro sul tema dell’Art Bonus.

“Chiamata alle arti per la valorizzazione del sistema culturale della Lucchesia”: questo il titolo del convegno che si terrà lunedì 3 dicembre, 9.30 nell’Auditorium San Micheletto a Lucca.

Un incontro in cui condividere idee, esperienze e proposte, che si aprirà con gli interventi di Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Marcello Bertocchini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione.

Il primo focus sarà sul Tempietto dell’Acquedotto del Nottolini, sul cui restauro si sono già concentrati il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Non solo una “chiamata alle arti” per promuove il progetto legato al “Tempietto”, ma un’occasione di confronto dedicata al sistema lucchese nel suo complesso, per esplorare l’universo delle possibilità che associazioni, cittadini ed imprese hanno di collaborare alla valorizzazione del patrimonio locale ed alla produzione artistica attraverso la sinergia tra le Fondazioni di Origine Bancaria e la Pubblica Amministrazione facilitata da Art Bonus: lo strumento che offre vantaggi fiscali importanti sia per il privato, sia per l’impresa, pari al 65% dell’importo donato.

Di qui un programma denso e articolato. Dapprima Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio, affronterà la questione del ruolo delle imprese nella crescita del sistema culturale e creativo. Quindi verrà proposto un approfondimento sullo strumento Art Bonus e sulle opportunità che offre a istituzioni, aziende e privati, con un intervento di Carolina Botti, Direttore Divisione Rapporti Pubblico-Privati Ales Spa e referente Art Bonus MiBAC.

Sarà dunque la volta di due focus sugli ambiti in cui Art Bonus può rivelarsi strumento efficace per catalizzare risorse: l’ambito del restauro di monumenti, con gli interventi di Stefano Ragghianti, Assessore alla Cultura del Comune di Lucca, e di esponendti del mondo imprenditoriale locale.

Ma Art Bonus può sostenere anche il comparto degli eventi e delle iniziative culturali e per approfondire questo aspetto interverranno Massimo Marsili, Direttore del Museo Casa Puccini, Simone Soldati, Direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese e Giorgio Serafini, Titolare Concessionaria Lucar BMW.

Il convegno, coordinato da Francesca Velani Direttore di LuBeC – Beni Culturali, si concluderà con un question time ed un networking cocktail utili organizzati proprio per stimolare l’incontro e il dialogo tra pubblico e privato interessati a collaborare sulla cultura.

L’evento è a partecipazione gratuita ed è possibile iscriversi a questo link del sito di PROMO PA Fondazione: https://www.promopa.it/convegni-calendario/1810-art-bonus-sistema-culturale-lucchese.html

Art Bonus rappresenta uno strumento concreto a supporto del sistema dell’arte, che offre vantaggi fiscali importanti sia per il privato, sia per l’impresa, pari al 65% dell’importo donato. Un’opportunità che la Fondazione Cassa di Risparmio ha già utilizzato e intende sempre più utilizzare in futuro, ponendosi quale fulcro sul quale enti pubblici e imprese private possono fare leva per realizzare interventi di recupero, restauro conservativo e riutilizzo di beni culturali che, altrimenti, non sarebbe possibile sostenere.

Nel quadro delle reali opportunità offerte da Art Bonus, il Comune di Viareggio, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la collaborazione della Camera di Commercio di Lucca ed il supporto di Promo PA Fondazione, ha attivato una campagna di comunicazione per sensibilizzare cittadini e imprese sulle modalità attraverso cui tutto il territorio può contribuire concretamente al recupero della Torre Matilde, principale simbolo della città.

L'obiettivo dell’iniziativa del sindaco Giorgio Del Ghingaro e della sua amministrazione, dunque, oltre che di far conoscere tutti i benefici che derivano dall’utilizzo dell’Art Bonus, è di promuovere il senso di responsabilità, di appartenenza e l’orgoglio verso il patrimonio artistico e culturale, che è elemento fondante dell'identità italiana. Ecco perché, secondo il sindaco di Viareggio, possiamo davvero diventare "tutti mecenati".

Chiunque lo desideri, pertanto, può contribuire in qualità di mecenate attraverso una donazione. L'intervento è già presente sul sito di Art Bonus, a questo link http://artbonus.gov.it/906-torre-matilde.html.

L’Art Bonus

In poco meno di tre anni, in Italia, sono stati realizzati 1800 interventi di restauro sul patrimonio culturale pubblico o di sostegno ad archivi, biblioteche, teatri di tradizione, fondazioni liriche e a enti di spettacolo. Merito di circa 9300 mecenati che, con una donazione complessiva di oltre 288 milioni di euro, hanno scelto di investire nella bellezza del Paese.

Gli effetti dell'Art bonus - Il bonus fiscale per chi sostiene la cultura con donazioni in denaro, fortemente voluto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e sostenuto dal Governo che l'ha reso misura stabile, sono concreti e sotto gli occhi di tutti. Nella stessa Lucchesia gli esempi da citare sono diversi: su tutti, il progetto di restauro delle Mura di Lucca. Molti di questi interventi sono realizzati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che figura più volte tra i top mecenati sul sito www.artbonus.gov.it con donazioni spesso oltre i centomila euro a progetto. L'ente, da molti anni, ben prima dell'avvento del “nuovo mecenatismo”, è un fondamentale partner economico delle amministrazioni pubbliche per la conservazione, il recupero, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

I 'sentimenti' che accompagnano l'erogazione liberale delle grandi aziende italiane, in assoluto primi mecenati, seguiti dalle Fondazioni bancarie, sono la riconoscenza al territorio che le ospita, la volontà di partecipare al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale inteso non soltanto come patrimonio identitario da trasmettere alle generazioni future, ma come attrattore turistico e leva di sviluppo economico e di occupazione.

A fianco dei grandi brand dell'alta moda italiani come Ferragamo - che ha anche contribuito ai costi per la manutenzione straordinaria delle Gallerie degli Uffizi (600mila euro) - Fendi, Prada, Bulgari, e Cucinelli, figurano importanti imprese dei più diversi settori, da Manifatture Sigaro Toscano Spa al Pastificio Garofalo, da San Pellegrino a Star hotels.

La misura fiscale - L'Art bonusè una misura che prevede un credito di imposta del 65% recuperabile in tre anni sulle erogazioni liberali a favore del patrimonio pubblico.

Le donazioni devono essere finalizzate alla manutenzione, alla protezione, al restauro dei beni culturali pubblici o al sostegno a istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici...), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, alla realizzazione, al restauro e al potenziamento delle strutture e istituti pubblici dello spettacolo. Le donazioni possono avvenire tramite bonifico o carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari. Non sono ammessi invece erogazioni in contanti perché non è certo offrono garanzie di tracciabilità.

Da gennaio 2016, l’Art bonus è stato esteso ai beni ecclesiastici delle zone colpite dal terremoto.

Il ruolo delle P.A. - È la pubblica amministrazione ad avere il ruolo fondamentale in art bonus: spetta agli enti pubblici proporre i progetti 'cantierabili' da finanziare, ma anche quello di coinvolgere la cittadinanza in un concorso di partecipazione diffusa. Fa parte dei presupposti fondanti dell’Art bonus, infatti, diffondere la cultura come patrimonio comune, sviluppare il senso civico e di appartenenza alla comunità, avere l'obiettivo di diffondere il mecenatismo anche tra singoli cittadini. Rimane infatti difficile sperare nel mecenatismo se il soggetto pubblico si limita a pubblicare un progetto - a volte neppure troppo dettagliato - sul proprio sito o su quello di art bonus. L'Art bonus ha una regola da social, funziona laddove è condiviso, dunque comunicato. Solo allora si scopre quanto concorrano alla salvaguardia del patrimonio pubblico anche i piccoli mecenati: una coppia di sposi ha addirittura inserito in lista di nozze il restauro di un bene.

Oggi, per agevolare il sistema delle donazioni il Governo sta lavorando a una ipotesi di adottare sistemi per l'erogazione diretta online, utile soprattutto a incentivare le donazioni dei singoli cittadini, già numerosi nell'elenco dei mecenati italiani.