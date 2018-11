Delegazione del Kurdistan iracheno in visita alla Scuola IMT

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 21 novembre 2018, 10:43

Si intitola "Gli strappi dell'anima" la mostra fotografica contro la violenza sulle donne che domenica sarà inaugurata a Villa Bottini, in occasione della Giornata mondiale del Fiocco Bianco

mercoledì, 21 novembre 2018, 09:09

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 20 novembre 2018, 16:56

Anche il Lucca Summer Festival aderisce al Black Friday per tutta la giornata di venerdì' 23 novembre dalle ore 00:00 alle ore 23:59. 30 per cento di sconto sui biglietti dei concerti dei Take That, Toto e Macklemore

martedì, 20 novembre 2018, 15:55

Domenica 30 giugno Francesco De Gregori torna al Lucca Summer Festival accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi

martedì, 20 novembre 2018, 12:15

Sarà presentato giovedì 22 novembre, alle ore 17 in Cappella Guinigi, Lumen. Ilaria del Carretto, volume edito da PubliEd e dedicato alla produzione fotografica di Nino Migliori, che ha “puntato” il suo obiettivo sul monumento più visitato e conosciuto di Lucca, il cenotafio di Ilaria del Carretto

martedì, 20 novembre 2018, 11:30

Domani il libro-inchiesta arriva alla Camera. Il testo sarà poi presentato a Lucca il 24 novembre presso la Sala Eletta Martini (via Sant'Andrea 33). A presentarlo insieme ai due autori ci saranno l'Ass. Ilaria Vietina e il caporedattore de "Il Tirreno" Luca Cinotti