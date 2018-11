Desco 2018: i Musei Nazionali di Lucca - Villa Guinigi e Palazzo Mansi, si raccontano attraverso un percorso tematico sulla tavola

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 26 novembre 2018, 12:13

I Tears of Fears debuttano il 10 luglio sul palco del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Biglietti in vendita online da martedì 27 novembre alle 12 su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Uno show da non perdere dove riascolteremo tutti i successi di una band che è già nella storia della...

lunedì, 26 novembre 2018, 10:02

Il pilota Carlo del Prete si sarà sentito onorato. A novant’anni dalla scomparsa, il grande pilota lucchese sembra essersi riconciliato con la città che gli ha reso onore nel corso di un riuscitissimo e molto seguito convegno sulla sua figura, tra passato presente e futuro

lunedì, 26 novembre 2018, 08:46

Il Museo Via Francigena Entry Point e l’Associazione Terzo Millennio, attiva in città dal 1996 e da quasi 20 anni impegnata nella didattica nelle scuole e per la popolazione adulta e anziana, propone il laboratorio "A tavola nel Medioevo"

domenica, 25 novembre 2018, 10:41

Primo video formativo in Italia sul massaggio cardiopolmonare (CPR) per ragazzi prodotto dall'Associazione Cecchini Cuore ONLUS di Pisa in collaborazione con l'Associazione Culturale Teatrale "Bambini in P.G.Ama" di Livorno e con il fondamentale supporto di Fabrizio Bonino, cameraman e istruttore BLSD di Lucca

domenica, 25 novembre 2018, 10:15

Tantissimi studenti erano presenti ieri sera a Lucca all'evento promosso da 3Generazioni "Raccontami una Storia. Dialogo tra le generazioni". I giovani e i saggi/adulti si sono confrontati su cinque temi: il valore del lavoro, come costruire un'impresa, le relazioni e l'amore, la determinazione ed il coraggio e l'innovazione e la...

sabato, 24 novembre 2018, 17:14

Domenica 25 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la terza giornata della decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.