Entusiasmo, sogno, futuro: successo per lo spettacolo di LU.ME. offerto alle scuole medie del territorio

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:44

Dell'esperienza militare di don Lucarotti prima del 1918 non ci restano che poche notizie sporadiche, mentre dell'ultimo anno di guerra (il congedo per lui giunse il 27 dicembre 1918) si è conservato il diario completo. L'iniziativa è a ingresso gratuito

mercoledì, 7 novembre 2018, 13:56

Al via gli “assessment guidati”, una nuova iniziativa della Camera di commercio per affiancare le imprese nel processo di digitalizzazione. Un’equipe di specialisti, previo appuntamento, realizzerà interviste dirette alle imprese per verificare il livello di conoscenza delle nuove tecnologie 4.0 e orientarle per migliorare le proprie performances in campo digitale

mercoledì, 7 novembre 2018, 12:58

Una nuova esperienza e una nuova avventura alle porte per il cantautore lucchese Andrea Biagioni. Salito agli onori delle cronache dopo la partecipazione a X Factor, dove aveva conquistato la semifinale, si lancia adesso in un cammino ancora più importante diretto verso il palco di Ariston

martedì, 6 novembre 2018, 18:02

Proseguono le iniziative per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale, promosse dal Comune e dalla Provincia di Lucca. Tra proiezioni, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, convegni e approfondimenti, gli eventi in programma hanno come filo conduttore la memoria e una riflessione a tutto tondo sulle situazioni che...

martedì, 6 novembre 2018, 13:27

Alla relazione tra giovani e adulti è dedicato il convegno annuale della Società Medico Chirurgica Lucchese, Giovani oggi: carenze nelle relazioni con gli adulti. Il convegno, che si terrà giovedì 8 novembre nella sala Tobino di Palazzo Ducale, è accreditato per i medici, gli infermieri e gli psicologi ed è...

martedì, 6 novembre 2018, 12:10

L'inaugurazione della mostra “Tutte stelle” di Marco Palamidessi si terrà dalle ore 9:30 alle 13 presso la sede di Confartigianato, in Viale Castruccio Castracani trav. IV n. 84. Il personale sarà presente tutta la mattina per dare informazioni sulle attività dell'associazione