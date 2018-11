Cultura e spettacolo



Eunmi Ko chiude il secondo Cluster Music Festival

venerdì, 16 novembre 2018, 09:51

Sabato 17 (ore 17) si chiude, con il recital della pianista coreana Eunmi Ko nell’Oratorio di San Giuseppe del Duomo di Lucca, il secondo Cluster Music Festival, che ha proposto quest’anno ben otto eventi organizzati in collaborazione con importanti organizzazioni culturali. Dal Festival della Robotica di Pisa al Festival Pucciniano, dalla Fondazione Puccini di Lucca alla Regione Puglia, dalla delegazione del FAI alla Compagnia Balestrieri, Circolo del Cinema e gruppo corale “Il Baluardo” di Lucca. Una sinergia culturale dedicata dalla associazione Cluster alla musica contemporanea con numerose “prime assolute” composte dai propri soci. Come nel caso del concerto di sabato pomeriggio della pianista coreana, inserito nel Festival “Lucca Puccini Days” e in collaborazione con “Cadenza Pianoforti” , che nel suo vasto programma prevede, accanto alle composizioni di Chihchun Chi-sun, Lee Tyler Kline, Vera Ivanova Anthony Green, quelle dei soci Cluster Girolamo Deraco e Arduino Gottardo.

Eunmi Ko oltre che concertista di fama internazionale (dalle più famose sale americane come la Carnegie Hall a quelle europee e asiatiche ) alterna la sua intenza attività in repertori sia come solista che come componente di prestigiosi ensemble come lo “Strings and Hammers” . Molti compositori viventi le hanno dedicato nuove composizioni e in questo programma spiccano “Timeless is Forever” di Girolamo Deraco e “Selections from Orchard” di Tyler Kline. E’ docente di pianoforte all’Università della Florida del Sud e fa parte del Rebecca Penney’s Piano Festival. Ha al suo attivo numerose registrazioni discografiche e le sue interpretazioni sono regolarmente trasmesse dai canali radiofonici americani.

Ingresso libero grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca che sponsorizza l’attività della Cluster sin dalla sua nascita.