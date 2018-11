Cultura e spettacolo



Fine e rinascita di un sogno africano: un incontro sull'esperienza lucchese ad Asmara e Massaua

venerdì, 23 novembre 2018, 15:30

Un momento per approfondire i progetti legati all’Eritrea: “Fine e rinascita di un sogno africano. Un incontro sull'esperienza lucchese ad Asmara e Massaua” è in programma sabato 24 novembre alle 9,30, all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (P.zza San Martino n. 7) a Lucca.

L’iniziativa della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Lucca Sviluppo è condotta con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e delle associazioni “Lucca Massawa un lungo ponte”.

La Fondazione BML sostiene progetti di cooperazione internazionale e sviluppo in alcuni Paesi africani, specie in collaborazione con enti, associazioni, scuole e università etc. che operano sul territorio lucchese o vi fanno riferimento. In particolare dal 2017 è partito un programma a favore dell'Eritrea, composto da alcuni progetti di ricerca e applicativi (quali lo studio di un prototipo per la dissalazione dell'acqua marina a mezzo dell'energia solare, la coltivazione di piante autoctone a scopi alimentari, etc.) e da alcuni progetti culturali, tra cui lo scambio di esperienze tra scuole che hanno coinvolto alcuni istituti di Lucca e scuole di Asmara e di Massaua, iniziativa realizzata grazie anche all'apporto della direzione scolastica provinciale.

L'appuntamento di sabato vedrà l'introduzione di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e sarà moderato da Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, con la partecipazione del prof. Alessandro Volterra che introdurrà la situazione storica e politica del Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia, Somalia, Gibuti). A seguire la regista Cristina Picchi presenterà un breve filmato realizzato nell’ultimo viaggio in Eritrea; mentre la provveditore Donatella Buonriposi, affiancata da Marcello Marchi, racconterà “La recente esperienza ad Asmara e Massaua” fatta dagli studenti lucchesi che hanno aderito alle iniziative di scambio, oltre a presentare il nuovo progetto di scambi di esperienze tra studenti lucchesi e studenti di Asmara.

Il dottor Mario Locatelli, presidente dell'associazione “Un cuore un mondo”, presenterà il progetto internazionale di cure cardiologiche pediatriche che conduce assieme ai medici Bruno Murzi e Nadia Assanta.