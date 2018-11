Cultura e spettacolo



Francesco Burlamacchi: colpevole o innocente? Domenica il processo storico

giovedì, 22 novembre 2018, 14:47

di barbara ghiselli

“La formula è nota: un modo divertente e simpatico ma allo stesso di grande qualità e di alto livello culturale e scientifico per far conoscere uno dei protagonisti della storia di Lucca che, per l'occasione, sarà processato nuovamente dopo ben 470 anni”.

Con queste parole, ha esordito questa mattina, Stefano Ragghianti, assessore alla cultura, alla conferenza stampa dove è stato illustrato l'evento che si svolgerà domenica 25 novembre alle 17 nella chiesa di San Francesco.

Proprio quel giorno e a quell'ora, infatti verrà fatto un processo storico a Francesco Burlamacchi, gonfaloniere della Repubblica di Lucca che nel 1546 ordì una congiura per far insorgere la città di Pisa contro il dominio fiorentino e rovesciare il governo di Cosimo I, duca di Firenze. Ragghianti ha fatto presente di aver accolto con piacere la proposta dell'associazione La Repubblica di Lucca Città Stato che, con una formula di successo come il processo storico consentirà agli spettatori di riscoprire uno dei personaggi più illustri della nostra storia, un uomo dalla personalità complessa che portò avanti le sue idee con coraggio fino al patibolo.

“La celebrazione di questo processo ha inoltre dato modo agli storici – ha aggiunto Ragghianti - di riesaminare la copiosa mole di documenti e testi coevi che sono conservati nelle nostre massime istituzioni culturali l'Archivio di Stato e la Biblioteca Statale, un'operazione culturale e divulgativa di grande valore”.

A Burlamacchi sarà imputata la violazione degli articoli 295 e 110 del codice penale vigente: attentato alla vita di capo di Stato estero in concorso con altri perché nella sua qualità di gonfaloniere della Repubblica di Lucca e di capo militare supremo dei tre reparti militari della Repubblica deliberò di far convenire a Lucca le truppe progettando poi di simulare un attacco da parte dell'esercito fiorentino alla città di Lucca, fatto che avrebbe giustificato una successiva occupazione militare di Pisa e l'organizzazione di un'azione congiunta con il popolo pisano per marciare contro Firenze e rovesciare il potere mediceo.

Il processo sarà quindi l'occasione per riscoprire la complessa figura di Burlamacchi, un uomo che sognò di costituire una federazione di libere città toscane e che subì la pena capitale per le sue idee destabilizzanti per gli equilibri del Sacro Romano Impero e per quelli dei principati italiani del periodo.

Nell'Ottocento fu considerato un precursore del Risorgimento nazionale italiano tanto da essere scelto fra i primi eroi nazionali a godere di un monumento eretto a pochi anni dalla costituzione del Regno d'Italia.

“Sarà un processo vero, un gioco serio, non una rappresentazione, non sappiamo davvero come andrà a finire – ha dichiarato Giovanni Matteucci, coordinatore e organizzatore del processo storico – tutti i membri della Corte, dell'accusa e della difesa, hanno raccolto i materiali documentari necessari le prove e i testimoni senza accordarsi né parlarsi e quindi il duello fra accusa e difesa sarà estemporaneo, inedito ed assolutamente vero”.

Matteucci ha ricordato che la chiesa di San Francesco sarà arricchita con una mostra fotografica con immagini realizzate dal fotografo Piero Celli. Nicola Fanucchi, regista dell'evento, ha precisato che il processo storico a Francesco Burlamacchi più che uno spettacolo, sarà un vero e proprio percorso di narrazione dato che nessuno sa come, alla fine, verrà considerato l'imputato: se colpevole o innocente.

“Gli attori che prenderanno parte a questo evento, si sono incontrati solo una volta, durante la quale sono stati assegnati i ruoli, - ha ribadito Fanucchi - e fino a domenica prossima nessuno sa quindi cosa diranno a favore della tesi di innocenza o di colpevolezza di Francesco Burlamacchi”.

Il processo si avvarrà della consulenza scientifica del senatore Riccardo Nencini, dell'avvocato Elisa Burlamacchi, discendente e testimone dell'imputato, del prof. Raffaello Nardi presidente dell'Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti, del prof. Umbero Sereni e prof. Alessandro Bedini, storici, del dottor Sergio Nelli dell'Archivio di Stato di Lucca e dell'architetto Giovanni Marchi dirigente del settore cultura e turismo del comune.

Il collegio giudicante sarà così composto: presiedente - dott.ssa Marcella Spada Ricci; giudici a latere: dott. Gerardo Boragine e dott. Giulio Giuntoli; Pubblico ministero – dott. Giuseppe Amodeo; difesa avv. Lodovica Giorgi e avv. Andrea Consorti. Cancelliere Patrizia Pieroni e ufficiale giudiziario Silvana Iasparra.

Interverranno come testimoni Giovanni Macchia per la difesa e Bruno Giannoni per l'accusa. La Tribuna Popolare vedrà la presenza di Mauro Cortopassi, Gabriella Biagi Ravenni, Ave Marchi, Gianni Del Carlo, Berto Giuseppe Corbellini, Marco Porciani, Roberto Pizzi, Alessandro Croci, Alessandro Sesti, Antonio Tiné.

Il processo organizzato in collaborazione fra comune di Lucca, Tribunale di Lucca, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, associazione La Repubblica di Lucca Città Stato, Compagnia dei balestrieri, avrà la regia di Nicola Fanucchi ed è patrocinata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto storico per il Risorgimento italiano, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Ragghianti, Loggia Burlamacchi.