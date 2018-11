Cultura e spettacolo



Gianni Mercatali 'a modo suo'

venerdì, 30 novembre 2018, 16:37

Sabato 1 dicembre alle ore 18.30 all'interno della 14^ edizione de Il Desco sarà presentato a cura di Gina Truglio della LIbreria Ubik Lucca, il volume di Umberto Cecchi, My Way del Gruppo Editoriale.

My Way è un libro dove è raccontata la vita di Gianni Mercatali, ma non una biografia di quelle canoniche, bensì i suoi ricordi e gli aneddoti con personaggi che hanno fatto la storia del cinema, della moda, dell'arte e di tutto quello che può rappresentare il sublime, del nostro Paese. Da Lina Wertmuller a Stefani Sandrelli, da Sergio Bernardini a Gil Cagnè, passando da Gino Paoli a Renato Pozzetto, Ugo Tognazzi, Andrea Bocelli... e sarà bene fermarsi perchè la lista sarebbe ancora lunga e spettacolare. Un tuffo nei ricordi e nel presente attualissimo che l'autore Umberto Cecchi ci ha voluto regalare. E naturalmente da condividere con Gianni!!!