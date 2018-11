Cultura e spettacolo



Gli appuntamenti dei musei e biblioteche di Lucca per il primo week-end del Desco 2018

venerdì, 30 novembre 2018, 17:55

Il comune di Lucca, presente con un info point al primo piano del Real Collegio, ha coordinato gli eventi di promozione dei musei di Lucca per il Desco 2018. In particolare è stata realizzata l'esposizione “I vitigni della Lucchesia nell’iconografia ottocentesca” con materiali conservati nella biblioteca dell'Orto Botanico. Una mostra delle riproduzioni fotografiche delle tavole originali (olio su carta) commissionate dal prof. Cesare Bicchi, all’artista Lucchese Lionello De Nobili, raffiguranti diverse varietà di uva coltivate nella seconda metà dell’800 nel nostro territorio. Cesare Bicchi, direttore dell’Orto Botanico di Lucca dal 1860 al 1906, nel tentativo di catalogare e ordinare le numerose varietà coltivate di vite costituì il Comitato Ampelografico Lucchese e nel 1874 pubblica un primo contributo alla conoscenza de “Le uve della Provincia di Lucca”. info e prenotazioni: tel. 0583.445736 - email: ufficio.cultura@comune.lucca.it

La Biblioteca Civica Agorà partecipa al Desco 2018 con proposte di lettura e cinematografia sui temi del Desco. Una selezione di libri, riviste e film dedicati al tema del cibo, dell'alimentazione e della tavola con un occhio particolare ai prodotti della lucchesia. Bibliografie e filmografie per adulti e bambini, selezione di libri divulgativi o di approfondimento dedicati all’alimentazione e ai prodotti del territorio, libri di ricette della tradizione locale. Le proposte bibliografiche, emerografiche e filmografiche si terranno presso Centro Culturale Agorà nei locali della biblioteca e presso lo stand del Comune di Lucca durante il periodo della manifestazione.

Sabato 1 dicembre alle ore 11 laboratorio per bambini a cura del Via Francigena Entry Point “A Tavola nel medioevo” info e prenotazioni: tel. 342.1466451 - email: didatticaterzomillennio@gmail.com

Sempre sabato 1 dicembre 2018 ore 12 - Real Collegio sala dall'Avena, i Musei Nazionali di Lucca si raccontano attraverso un percorso tematico sulla tavola, l’alimentazione e i simboli legati al cibo nelle opere delle collezioni. Alle ore 16 - "Gustare Guardando" visita guidata al Museo Nazionale di Villa Guinigi dedicata al tema del cibo e del suo stretto rapporto con l'Arte. Nei giorni della manifestazione Villa Guinigi e Palazzo Mansi offrono al pubblico l'ingresso ridotto presentando la contromarca del Desco. Informazioni tel 0583 496033 mail: pm-tos.museilucchesi@beniculturali.it

I laboratori per bambini proseguono domenica 2 dicembre alle 11 grazie alla Fondazione Ragghianticon “Resti a tavola?”Laboratorio dedicato ai TableauxPièges di Daniel Spoerri, fondatore della Eat Art.

Infine “A tavola con gli antichi romani” sempre domenica 2 dicembre alle ore 12 – conversazione, tavola rotonda e degustazione sull'alimentazione in epoca romana con Gaetana Ferro, Giuseppe Bulleri e Simona Velardi della Domus Romana Lucca info e prenotazioni: tel. 0583.050060 - email: info@domusromanalucca.it